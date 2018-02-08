自由廣場》沒必要跟著馬英九瞎起鬨

◎ 羅鉦

馬英九前總統領銜發起「反妨害司法公正公投」，公投聯盟召集人陳長文直言此舉劍指新科監察委員陳師孟。兩人可能沒意識到，陳師孟委員如今已是憲法增修條文明訂「依法獨立行使職權」的準司法人員，如果陳委員的直率發言是恫嚇司法，製造寒蟬效應，那發起針對性極強的公投，自然也能視為係意圖對全體監察人員施壓，造成寒蟬效應，妨害監察權的公正行使。這豈非一根手指指別人，四根手指指自己？

陳師孟委員於立法院資格審查時的身分僅是被提名人，其實就是老百姓，其言論縱有爭議，主責審核任命的國會議員自會斟酌判斷，並最終反映在人事同意權行使結果上，社會也會有公評，實無須苛責，該關注的是其上任後的言行及職權行使之良窳。如今陳委員就任才剛過一週，還未有機會真正履職，就對其上任前的言論聲罪討伐，甚至誇言一人之舉措足以毀憲亡國，難道不是黨派私心作祟？有符合比例原則？

事實上，去年落幕的司法改革國是會議就已決議建請將「妨害司法公正罪」入法，明載在第五分組決議文「有效打擊犯罪」議題的第五子題中，第二分組另有類似決議（決議文二之五「切斷政治與司法判決的糾葛，維持司法的中立」議題），法務部也明言相關法案正在草擬，不日就將送至國會審查，馬英九於此際搶先以各界早有共識的議題提出公投，不論是意圖塑造自己具有先見之明的形象，為未來復起做打算，還是謀求年底公投綁大選，都只是選舉伎倆罷了。可議的是，馬前總統官司纏身，多案尚未偵結、定讞，卻積極炒作政治介入司法議題，顯然是在為未來可能的不利判決打預防針，民眾就別跟著瞎起鬨了。

（作者為國立政治大學教育學院研究生）