自由廣場》（金恒煒專欄）馬統推「公投法」，好極了，請君入甕罷！

馬英九率領了黨國律師陳長文、小弟羅智強宣佈推動「反妨害司法公正公投法」，誠如新科監委陳師孟的反擊：「馬自己都在幹那些事。」所以有趣的問題是，做強盜的為什麼要立「強盜法」？馬英九們為什麼不推動「反特務學生公投法」？不推動「反圖書館偷書公投法」？獨獨推動「反妨害司法公正公投法」？

表面看來，首要目標是對準監委陳師孟的「除司法敗類」說。然而不然。監委有彈劾司法院失職或違法之權，載於《憲法》第九十九條；隨便扣上「妨害司法公正」的罪名，全不濟事，更何況憲法是位階最高的根本大法，也不容宵小們玩法亂法。

那麼，馬統們要幹什麼營生呢？下面略作分疏。

首先，馬英九作惡太多、犯案累累，至少還背負五大罪。固然八年執政，又藉黨國司法結構，搞出馬友友的司法版圖，但現在政權全失，而且看來重返無門，再加上那些忠心赤膽的藍丁丁司法人員，吃陳青天一喝，恐怕不敢再包庇了。這還不是馬英九的唯一考量。馬最怕的是司法為民進黨所用，深怕民進黨以其道還治其身；過去構陷扁朝政務官，炮製扁案，押扁下牢、凌虐，會不會一一還諸其身？所以「反妨害司法公投」的目的，是建立防火牆。

其次，就是利用「反妨害司法公投」把民進黨抹成妨害司法黨。這個手法，是馬的故伎。二○○六年發動紅衫軍，藉國務機要費把扁打成「貪腐」，不但輕易的洗掉黨國的貪腐本質，更把貪腐標籤貼在民進黨身上，從而贏得大選。

最後就是選舉操作。馬英九們要利用所謂「司法公正」的公投法，取到黨內選舉的主導權，進而做為今年的選舉主軸，以此凝固、號召藍營內部。這是國民黨無牌可打下的險招，用藍丁丁胡佛的話，就是「公投綁選舉」。

問題是，機關算盡有用嗎？民進黨不如以彼之矛攻其之盾，趁機推出研擬中的「妨害司法罪」入法；只要政府推出此法，馬統們的如意算盤全盤摃龜，而且可以請君入甕，藉此法來清算馬英九「都在幹的事」。

陳師孟贊成馬統們的公投法，「如公投案溯及既往，並加重其責，尤其針對總統的部分」；老實說法務部研擬中的「妨害司法罪」完全可以照章立法。至於有沒違反「不溯及既往」原則？也可以略加分疏。

「不溯及既往」並非鐵律。二戰後盟國審判納粹戰犯，法庭即不採行被告「既往原則」的抗辯，因為正義不允許技術性的操作。這不是孤例。戰後德國的聯邦政府也不採「既往原則」，將殘害猶太人的國籍法判為違憲。台灣面對轉型正義，早就揚棄「既往原則」了，不然「不當黨產處理條例」如何可能立法？黨產會如何可能成立！

馬英九們要推「公投法」，好極了，請君入甕罷。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）