自由廣場》聯柯打英vs.讓國民黨再輸一次

◎ 范姜提昂

民進黨是否禮讓柯文哲，媒體印象似乎趨向「禮讓已定」，開始有人在談話節目忘形嘲諷：反柯派的「放送頭」只因情緒性不爽，其實僅占十分之一，是少數。

首先，從黨外至今，讓革命巨輪向前挺進的勇士，有到十分之一嗎？史上翻動民意巨流者，都是擅高論、勇於行動的少數，也印證管理學「關鍵少數」與「瑣碎多數」理論。企圖以「嚷嚷是少數」營造反柯不成氣候的印象，根本徒然。

再者，將「讓國民黨再輸一次」視為壓倒一切的價值，沒必要；因為連中國都逐漸解除國民黨的最關鍵夥伴關係，由官方出面聯柯打英，形同宣告柯文哲取而代之。面對如此虛空的國民黨，何須民進黨以壓倒一切的高規格動手？

更不智的是，為了打倒國民黨，竟寧可動搖黨本，也要禮讓柯文哲，而依據是看似永不墜落的柯民調，實則大謬！柯文哲「親中換和平」之意圖正在圖窮匕見中，怎能永不墜落？何況柯被藍營視為壓制小英的利器，這種手段性的民調支撐，也能永不墜落？

小英當斷不斷，只有浪費掉強化黨候選人戰力的時間。更可惡的是禮讓派還以拖延戰術企圖消耗反柯熱潮，他們藉口六月將舉行的台北兩岸論壇，黨可以看他的表現再決定是否自行提名。

問題是，亞斯伯格症候群的特徵包括固執不改變，更重要的是柯的親中、國台辦的交心，已成為柯與中國平順往來的前提基礎，而兩岸論壇將由副市長出席，柯只出席開幕；對一個容許或下令把台灣旗丟到垃圾桶的人，寄望他說出刺激中國的「台灣價值」言論，絕無可能。

所以別等了！立斷宣布自提候選人，同時調整文宣布局，明明經貿成績亮眼，居然未見有效宣傳，何來自信？

至於三方對決，柯的綠票將越來越少，因為中國不樂見「柯綠並肩」意象，柯已身不由己；又經媒體細探雙城論壇，只會深化紅藍色彩，柯瓜分的是藍票而非綠，將重演阿扁「藍分裂，綠勝選」故事；就算藍勝也有積極面，事實證明越是藍執政，越激化本土意識。

反之若柯贏，比真小人可怕的偽君子將頂著墨綠幌子，淡化本土意識，在關鍵處削弱民進黨影響力，以換取中國善意與和平，向人民邀功。請問，還想禮讓嗎？

（作者為資深電子媒體工作者）