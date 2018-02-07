自由廣場》台灣旅行法挺進美國參議院

◎ 陳正義

本週是美國聯邦政府臨時預算到期日，國會氣氛又開始凝重些。但參院外交關係委員會將在週三將包括台灣旅行法在內六個法案，和副國務卿的人事任命排入議程，準備進行討論和表決，顯示國會對該法的重視。

台灣旅行法挺入參院外委會代表：一、立法將加速：尤其參院將直接表決一月九日在眾院通過的版本，而非參院自己在去年提出的版本。減去兩院版本因文字差異來回折衷協調的時間，有助立法速度。

二、法律效力：這是一個具有法律效力（binding）的法案，參院通過後，是需要送到白宮給總統簽名，成為正式的法律。有朝一日台灣高層有機會訪美，行政部門是要確實執行。

三、兩黨高度共識：以現在國會兩黨對立氛圍高漲到足以讓政府停擺三天來看，台灣旅行法在連署議員上民主、共和兩黨各佔一半，包括民主黨的資深參議員連署表態，是難得破天荒，顯示兩黨有高度共識和支持，對法案大大加分。

許多議員向我們表示，美國和台灣享有共同利益和民主價值，由台灣人民直接選出來的總統和重要的閣揆，應該要能自由地在美國訪問，尤其在華府，應該在白宮接受禮炮和紅毯規格的接待。

台灣人公共事務會（FAPA）在過去的會期，也提過相同法案，但終究無法在兩年內完成參眾兩院的立法程序。這次的台灣旅行法，不僅法律位階提高、兩黨高度共識，並已經在眾院無異議通過。在挺進參院委員會後，要完成立法就剩最後一步了。

FAPA在一九八二年成立後，致力於美國國會推動有關台灣的法案，如台灣加入世界衛生組織、或用雷根總統的六大保證來取代三大公報，都是在政治層面上對台灣正面，並且國際社會能接受的法案。曾有位外交部長級人士說過，FAPA在國會山莊成功的倡議工作，得助於在全美各地每一個愛台灣的會員和台美人的草根外交及努力。唯有大家團結一心，相信要在今年底會期結束前將台灣旅行法送入白宮，是指日可待。

台美人，大家加油！

（作者為美國華府台灣人公共事務會會長）