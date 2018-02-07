自由廣場》也談「諾貝爾和平獎的『香港效應』」

◎ 張玲玲

拜讀昨日貴版「諾貝爾和平獎的『香港效應』」乙文，回想起二○一○年諾貝爾和平獎得主、卻永遠無法親自領獎的人權鬥士劉曉波，反映出中國挾經濟大國之名、卻藐視中國人民對民主與人權的渴望，完全與普世價值背道而行；黃之鋒等三名香港學運領袖獲提名競逐今年諾貝爾和平獎，確符該獎精神，另給中共是一大反省時機，而非其所謂「國際政治干預」。

又，台灣非政府組織工作者李明哲遭中國官方指控「顛覆國家政權罪」，去年十一月被判了五年有期徒刑、剝奪政治權利兩年。我們透過了李明哲，再次看到了中共本質。反諷的是，中國自一九九一年發表了首部「人權白皮書」，宣稱「中國共產黨自創建那天起就一直高舉民主和人權的旗幟」，其後在二○○一年藍皮書《中國人權事業發展報告》中特別臚列已參加「世界人權宣言」等廿七項國際人權條約，但我們看到的是中國人民在生活上受到了更嚴厲的管控，對象包括大學、互聯網、新聞媒體和非政府組織…等。

尤其二○一五年的「七○九大抓捕維權律師上百名事件」(https://zh.wikipedia.org/wiki/中國709維權律師大抓捕事件)，這些人權律師遭到威脅、酷刑，甚至被迫失蹤，迄今竟仍有多人在羈押候審，被冠上涉嫌「煽動顛覆國家政權」罪。去年中共兩會期間，「七○九事件」中的王全璋律師妻子李文足，在家門口遭遇多達十八名政府人員監控，且直接對其以言語死亡威脅。她接受媒體訪談表示，近兩年來沒有基本人權。下個月兩會在即，又有維權律師疑因發表建議修憲公開信，遭當局以「煽顛罪」監視居住或被突然吊銷執業證。外界質疑，此舉是繼七○九大抓捕後，中共發起新一輪針對維權群體的恐怖行動，此景在現今民主自由的台灣真是難以想像！

不論是李明哲事件，還是七○九大抓捕事件，中國無視國際共同人權價值，只會讓台灣人民對中共「惡霸」更加反感。三名香港學運領袖獲提名競逐諾貝爾獎，本是中共政權自省、重塑形象良機，然而以官方至今反應來看，顯然難以樂觀了！

（作者為現役陸軍上校，新北市民）