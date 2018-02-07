自由廣場》台商返鄉過年 人潮背後的警訊

◎ 黃天麟

每逢年節，高速公路都會出現車龍，由北向南，收假時再由南向北，擠得水泄不通。因為從南部到北部就業的人數已有數百萬，只要十分之一想返鄉過年，高速公路就非塞不可。這一現象所表示的是台灣的「南北」問題，是具政治、金融、教育等中心的北部（台北）吸納南部的人口、資金，把南部邊陲化。此次屏東、高雄可能各失去一席立委名額，也就是因邊陲化導致人口減少的結果。屏東縣長、高雄市長誰不努力？但就算他們使出全力，也都敵不過北部大都會的磁吸。

此次M503航路引發的春節機位事件，是台灣「南北問題」之放大版。民航局不放行東方、廈門兩航空的春節加班機，本是小事一樁，但因多達一七六班，影響達五、六萬返鄉人潮。而五、六萬還只是中國兩飛航的加班部分而已，若加上另八家陸籍航空預計增加的四八九班次，及國人航空航線、加班機、小三通，一次春節的台商、台幹返鄉人潮，規模恐怕不輸國內春節南返人次。據報我國軍方為此還要加開C-130軍機協助疏運，以平息風波。

年節南返車潮，是台灣南北問題之象徵；中國台商返鄉人潮，則是台灣經濟的邊陲化，是二○○○年以來台灣經濟被大經濟體（中國）所磁吸的結果。台商返鄉人潮越多，代表台灣被邊陲化的程度越深。

傾中學者慣於以既存理論來詮釋台灣經濟問題。扁、馬政府亦據以提出數以百計的振興經濟、招商計畫，但全無績效。因台灣經濟問題的核心在中國，只要看看數以百萬計的台幹、台商返鄉潮，就可了解台灣的「國內消費成長率」為何會年年下降。試問，數十萬甚或超過百萬的台灣青壯消費群都在中國，國內消費還不萎縮嗎？影響所及就是國內投資不振，伴隨而來的當然是22K悶經濟與低薪問題。

蔡政府不承認「一中原則」所造成的「冷和狀態」，給台灣一年半休養生息的機會，去年的經濟成長率由二○一五年的○．八一％恢復到二．五八％。北京當然知道冷和狀態是「利台」，絕不可讓其持續下去。是以即將出任主管對台工作的汪洋，在「對台工作會議」上就已強調「深化兩岸經濟融合」，矢言要利誘台灣的企業及青年，以厲行「窮台政策」。蔡、賴政府務須正視問題之嚴重性，認清「台灣經濟主體性」所面臨之危機。不然，任何「解決五缺、鬆綁、簡化程序、放寬審議」都將會徒勞無功。

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）