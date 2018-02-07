自由廣場》M503爭議下的那些中國代言人

◎ 吳瑟致

近期，M503航路爭議備受矚目，其實此爭議最早可以回顧到二○一五年初，中國政府片面批准近海峽中線的敏感空域航線，當時陸委會立即提出抗議，經協商取得僅「南下航行」但不允許「北上航行」的共識。今年初，中國政府再次片面批准M503航線的北上航行，事件效應愈演愈烈。

日前，任職於中國的台灣學生聯誼總會會長邱榮利聲稱：「會內約有一萬兩千名台生無法買到返台機票，意外成為台灣與中國角力下的犧牲者」。國民黨立法委員李彥秀則是指出，捍衛飛安與國安儘管是台灣政府的責任，但是蔡政府在面對中國當局片面啟用M503航線，卻未能提出相應的談判籌碼。同黨立委陳學聖認為，政府面對中國軍機三番兩次的繞台，不僅一點作為都沒有，如今卻大動作處理兩岸春節加班機，更以「該硬時不硬，該軟時不軟」回頭抨擊台灣政府。

只是，筆者納悶何以他們總是有意無意地忽略「中國政府才是M503航路爭議的始作俑者」呢？且過去一次又一次的中國軍機、航母繞台威脅時，在野黨卻也無視辛苦站守第一線的台灣國軍。

事實上，在M503航路爭議出現以前，台灣與中國之間的航班未有任何問題，即便中國政府有意的武斷挑事不時出現，我方政府仍是在可行的範圍內盡最大的善意與相應的協助。

在野黨的批評也有失公允，在大肆宣傳對台灣在中求學者的影響後，立馬被打臉，已有人表示大多數台生並不會在過年前人潮擁擠之際才返鄉，早已返台休假。恐怕，邱會長所指稱的犧牲者難有代表性，反而成為恫嚇台灣社會的荒謬說詞，好似中國政府的代言人；如果邱會長真的關心仍受困中國的台籍學生，豈不是更應該善盡台灣學生聯誼總會的責任，與台灣政府一同呼籲中國當局有責任平息M503航路的爭議嗎？

最後，回顧歷史，許多國家都曾面對專制政權的武力威脅與言詞恫嚇，無論是英國首相邱吉爾，還是南韓計程車司機金四福與德國記者尤爾根．辛茲彼，他們都是抵抗專制政權的重要象徵。二○一八年的台灣同樣面臨著險峻的文攻武嚇，仔細爬梳陳學聖委員、李彥秀委員的言詞，卻看不見他們與台灣社會站在一起捍衛主權與人權的勇氣，而是順從於民主分數排名僅高於朝鮮的中國。

（作者為博士，兩岸政策協會研究員）