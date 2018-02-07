自由廣場》《林保華專欄》馬英九再選總統 不是虛言

前總統馬英九的「國師」陳長文推動「反妨害司法公正公投」，力拚年底前成案，以併入今年縣市長選舉，馬英九允諾領銜連署。此事可能根本就是馬英九為自己度身訂造的，因為陳師孟表示進入監察院要查司法辦綠不辦藍的言論，馬英九就沉不住氣親自跳出來叫囂。

其實馬英九早已官司纏身，只是許多官司碰上馬就轉彎，其中包括十一年前的特別費案，去年的教唆洩密案。還有更多的弊案在等著他，包括富邦案、大巨蛋案、國發院案、三中案等。其中大巨蛋案他已被列為被告，他擔任台北市市長時的愛將財政局長李述德，訊後被限制住居、出境、出海。因此不沾鍋的馬急得如熱鍋上的螞蟻，才會在陳師孟問題上如此失態。然而馬英九的問題豈止經濟？還有許多國安問題。

正如共產黨反對民主，卻利用民主國家的民主制度來顛覆民主國家一樣，以往反對普選總統的馬英九利用台灣的民主制度竊取國家大權出賣國家利益；現在反對公投的他，又利用降低門檻後的公投，來開展他的弊案保衛戰。

然而如果認為馬英九的弊案保衛戰僅僅如此，那又太低估這位深受中華權謀文化薰陶的政客了。政大校長遴選委員會只要再有一人辭職，馬就可以補正。堂堂總統計較這個位子，只是想給自己多塗上一層漂白粉。更重要的是：

一，國民黨正在安排馬英九夫人周美青出來選台北市長。蔣萬安突然退出黨內初選原因至今不明，連國民黨主席吳敦義也愕然，因為吳不是外省權貴集團的成員。周美青出戰可以保護馬英九的弊案，因為如果司法對馬採取進一步行動，就可以被指控是在破壞周美青的選情，周美青就可以打出悲情牌拉票，欺騙善良的台灣人。可是馬英九市長任內那樣多涉及幾十億、幾百億元的弊案還沒查清，夫人又出來搶位，這對夫妻的吃相是不是太難看了？

其二，政壇也盛傳馬英九要出來選二○二○年總統，這不是虛言。馬英九始終對本土籍的吳敦義不放心，北京也是如此。因此馬英九早安排前行政院長江宜樺蟄居香港城市大學（校長是中研院院士郭位），週末回到台北活動。江在台北有一個與某工商鉅子合作的文教基金會，以優厚的條件拉攏與培養年輕人作為他們的人才庫，以取代過時的金溥聰班底。在馬江配出戰後，不論勝敗，江是馬的傳人。

反觀司法改革進度緩慢，綠營內部又充滿盲目樂觀與急躁情緒而忙於內鬥，置國共威脅於度外，這是在自毀台灣的前程。美國內部現在也不平靜，如果台灣躁動損害美國利益，不要排除馬英九重獲美國青睞的可能。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）