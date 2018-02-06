自由廣場》10年間提高45倍 貧富差距惡化須正視

◎ 張溫波

某一國際慈善機構日前指出，二○一○年以來，全球十億美元以上富豪的財富，每年增加十三％，為一般勞工每年僅增加二％的六．五倍。尤其是去年全球股市再現高度繁榮局面，全球財富增加之中，有八十二％落入一％富豪口袋，占全球人口一半的卅七億人，卻未分享毫釐，更凸顯貧富懸殊惡化。

貧富懸殊其來有自，各國皆然。揆其原因，主要為各國高科技企業發展快速與財經政策遭受扭曲。但經濟全球化的推進，加速國際經貿整合與國際生產要素移動，造就所謂「贏者全拿」的效應也是原因之一。各國經濟體系之中，弱勢族群被剝奪感就愈為明顯。

台灣所得分配狀態也如出一轍。根據財政部統計，不論五分位、十分位或二十分位的所得倍數皆呈現遞增趨勢。就二十分位而言，二○○五至二○一五年（最新資料）高、低所得倍數從五十五．一五增至一○○．三二倍，十年間提高四十五．一七倍，貧富懸殊至為明顯。

二○一五年適用最高稅率四十五％（年入一千萬元以上）的富豪，占總報稅戶的○．一六％，平均每戶綜合所得額三○五四萬元，其中未繳分毫所得稅者不乏其人，實際有效稅率卅五．五六％，較名目稅率降低九．四四個百分點，反映政府恩賜的節稅優惠。二○一八年一月十八日立法院臨時會通過「全民稅改方案」，最高稅率降為四十％，富豪平均每戶受惠八十一．七萬元；又富豪實際有效稅率及股利稅率同告降低的「紅利」也不少，兩項合計減稅額遠超過大多數中低所得戶兩項扣除額（七．八萬元）及少數家戶三項扣除額（十三．六萬元）。稅改的結果，對富豪錦上添花，違背所得重分配功能，所得差距更加惡化。

貧富懸殊惡化，也是拖累民間消費與經濟成長的變數之一。富人平均與邊際消費傾向偏低（高儲蓄），而窮人則偏高（負儲蓄）；前者所得大幅增加，但消費增加有限，後者所得增加，消費增加幅度大。因此，縮小所得差距，提振消費，促進經濟成長，帶動就業增加，讓庶民有感，為政府刻不容緩的首要任務。

（作者曾任台大教授、經建會處長退休）