鏗鏘集》娘們爺們不是吃素的！

年輕一代有福了，可以見識娘們爺們理不直而氣壯，能撈就撈，能拿就拿的吃相。娘們爺們底牌一掀，原來都不是吃素的；他們挑肥揀瘦自飽，剩的骨頭作公益，手腳俐落，名利雙收，政府追贓款，他們回罵「吃相難看」！

但年頭不對，「辜嚴」畢竟不是「蔣宋」。「蔣宋」 在台灣是「家天下」，黨國都是他們的附隨組織，連「被選擇」住綠島的都不例外。「辜嚴」沒有這種地位，辜振甫也不會幹她那種事。

老年的「辜嚴」，行徑已經在「去辜化」。如果辜振甫在，而「辜嚴」又如別人捉刀寫的傳記那樣賢淑優雅，通情達理，那不應該有公私不分，帳目不清，見不得人的事。

辜家發跡傳奇不少，但辜振甫算是正經人，有當年的紳士形象，「蔣宋」逼他「轉型」，提供他發財的機會，但他並沒有吞沒公款的惡膽。在「蔣宋」掌中，他唱戲、安份作商界的「爺們」，還留點好名聲。

「爺們」應該是因為急公好義，被人奉承；自稱爺們便屬於包娼包賭，收保護費之輩。別說傅斯年、錢思亮不會自己「封」爺，楊泮池也知道「四維」不只三個字。

但國民黨一倒，自封的爺們斯文掃地，走出象牙塔，進出財團董事會，董來董去，你抓我癢，我抓你癢，錢包滿了，想趁出局之前洗去銅錢味，博個好名聲，要把手伸進漸成國民黨窩的台大。

英雄不怕出身低，爺們要爭校長，好歹把身世交代清楚，卻又存心漏報「獨董」，而副董爺也不迴避，兩人各取所需，爺們包贏，遴選為之蒙羞。

娘們爺們露出不是吃素的馬腳，國民黨可以不必誇大的宣傳：這種吃相，你們在「蔣宋」時代是看不到的！

（作者王景弘，資深新聞工作者）