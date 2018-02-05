社論》只待小英的號角響起

今年應是小英政府振衰起敝的攻擊發起點，艱難的改革大抵完成，地基已經打好，現在是動工蓋大厝的時候了。然而，儘管ＧＤＰ成長超乎預期，擺脫「保一」窘境，而蔡賴體制形成後，改善投資環境成為當務之急，解決五缺、降稅、修法招攬外國專才與移民、通過「監理沙盒」鼓勵金融創新，大力推動替代能源，以國家基金參與創投、提高基本工資等，充分展現政府拚經濟的努力與用心。但是，幾份民調出爐，小英政府依舊深陷民調低迷泥淖，民眾何以對政府的作為無感，值得執政者反省檢討。

檢視台灣的基本面，不論人才、資金或產業的競爭力，排名均在全球的前段班；換言之，儘管近年經濟發展遲緩，但台灣本質良好，依舊是績優股。然而，由長期趨勢觀之，近四十年台灣經濟成長呈現下降趨勢，從上世紀八○年代平均八．二％，到九○年代的六．七％、本世紀第一個十年的四．二％，再滑落到二○一○年至二○一六年平均二．四％，出現江河日下的頹勢。若從第一次政黨輪替以來，阿扁八年執政平均經濟成長率四．八七％，馬英九則降至二．八一％，如今台灣已由四小龍之首淪為尾巴，甚至不如美國等龐大與成熟的經濟體。加上製造業大量外移，導致實質薪資倒退十七年，失業率固然降低，但派遣工、部分工時等非典型就業比率大幅增加，低薪則造成工作貧窮，難怪台股上萬點、ＧＤＰ上修，但多數民眾依舊無福參與這場經濟盛宴，乃將怨氣反映在民調上，致使小英滿意度無法止跌。

小英執政首年的經濟成績單只能算是差強人意，雖然止住了馬政府的下滑趨勢，成功保一，且趨勢向上，似為經濟再起帶來好預兆；但是，去年全球貿易與經濟成長強勁，台灣出口的增加只是水漲船高的效應，摒除國際大環境的影響，台灣的表現並無突出之處。而基本面既然並未變壞，問題就出在部分結構性沉痾未能解決，包括在制度、法令與施政上，防弊重於興利的心態依舊籠罩官場，因此官僚體系因循保守，不敢進行大刀闊斧的改革與創新。加上民粹氛圍瀰漫，任何公共建設、都更、替代能源的建置、法案的推動等，只要有少數反對的聲音，就動彈不得，導致國家社會一直在原地踏步，無論實質建設或人心均處於無奈、失望與停滯之中。

結構性弊病未除，民眾對未來失去寄望，加上所得並未增加，因此不敢多生小孩，造成少子化與高齡化的危機。少子化導致勞動力不足，而技職教育的退化，與大學普設所引發的學歷貶值及學用落差，在在降低勞動人力的素質。坦白說，儘管政府提出多種鼓勵措施，但只要民眾信心不足，仍無法有效提升生育率，因此目前推動的延攬外國專才與移民的法令措施，以之填補台灣未來的人口空缺，乃是正確的做法。確實，鬆綁移民、移工與外國專才，必然帶給特定階級不安全感，此種現象舉世皆然；然而，全球化是必然趨勢，台灣以一蕞爾小國欲迎戰外來挑戰，採取開放心態向外國借才，才是最快速有效的方法。

尤要者，結構性問題沒有改革，一直嚴重影響台灣的投資與消費信心。投資與消費乃經濟成長的兩大動能，然而，台灣的民間投資成長率逐年下降，消費亦只是微幅成長，無法強勁拉抬經濟向上。更嚴重的是，即使台灣擁有創紀錄的超額儲蓄，但實體經濟與金融市場均未獲得有效挹注，以致製造業成長有限，無法提供大量就業機會，而上萬點的台股亦成為外資呼風喚雨的神壇，企業盈餘及股票價差大抵落入外人手中，台灣民眾不但未能雨露均霑，更在政府當沖降稅的錯誤政策下，耽溺於十賭九輸的當日沖銷遊戲。多數民眾既未由興旺的金融市場上獲利，實質薪資又呈倒退，因此不敢、亦無力消費，導致內需疲弱，ＧＤＰ成長力道自然有限。

其實，台灣底子厚，拚經濟可謂萬事俱備，只缺信心，有待強勢的領導人提出方向與號召，吹起結構性改革的東風。此刻，吾人看到行政部門確實動了起來，兢兢業業、一步一腳印，努力解決投資障礙與改善勞資關係，小英總統更應改變施政風格，更具有信心，堅定帶領國人向前行，清除沿途的路障，這樣才能將衰弱的台灣經濟救起來。