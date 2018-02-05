自由廣場》大考中心能無愧乎？

◎ 溫順德

大學學測雖已落幕，試題爭議未曾稍歇，不惟各科難易不定，試題鑑別度受質疑；又爆國數兩科撞題，引來教師團體撻伐；近日英文考科答案，再遭原文作者打臉。爭議之多前所未見，考試公平備受衝擊，大考中心難辭其咎。

檢視此次學測試題，儘管著重素養導向，強調跨科統整概念，有助活化高中教學，為新課綱提前暖身，然而試題難度不一，不僅學生惴慄不安，更讓老師無所適從。社會跨科考題遞增，公民題目難度爆表，考生稱五年來最難；自然考科古文入題，生物試題超出範圍，難度為十年來僅見。學測原為門檻性質，試題難度竟似指考，悖離中間偏易原則，信度效度均受質疑，大考中心豈容小覷？

另多科試題爆撞題，甚至答案出現疑義，更是令人匪夷所思。國文科語體文選材，竟與一○四年雷同，選擇第三題的選項，多數參考書均出現；數學考科選填Ｈ題，不少學校段考考過，數字與答案也相同。英文選擇四十五題，原本公布答案為Ｃ，原文作者認為是Ｂ，大考中心慘遭打臉。考題不能重複出題、不得抄襲參考書籍、答案不容模稜兩可，向為基本命題原則，而今試題爭議頻仍，大考中心能無愧乎？

大考題庫建置多年，試題擴增緩如牛步，仍得依賴闈外命題，考題難度自然不一；高中考試不計其數，坊間的測驗卷又多，如無完整比對系統，實難避免撞題爭議。教育部應訂定法規，要求高中段考試題、出版社測驗卷上傳，建立完整的資料庫；大考中心也該主動，多方爭取研發經費，除擴增大考題庫外，另須成立專責小組，檢視教育部資料庫，剔除題庫雷同題目，始能穩定試題難度，並且解決撞題沉痾。

（作者為高中教務主任，台中市民）