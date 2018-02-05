自由廣場》（澄社評論）川普「假新聞」的危害

◎ 紀駿傑

去年在國際政治界最流行的一個詞大概就是「假新聞」了。這個時常被川普掛在嘴邊，用來否定對他不利報導的詞，不只激起美國人的極度反感，國際的笑罵，更對全球民主有著非常負面的影響。

在我看來，川普就是一個長不大的唯我獨尊小孩，只要報導內容是我不喜歡、對我不利的，就通通稱之為「假新聞」。例如他去年宣稱總統就職典禮的觀禮人數是史上最多時，媒體馬上指出觀禮人數比歐巴馬時少很多，他立刻說這是假新聞。白宮顧問為了護主，甚至還大言不慚地說川普只是提供了「另類真實」。

「假新聞」問題當然存在，美國與歐洲的選舉都受到社群媒體大量的假新聞危害不淺，因此社群網站也針對這個問題開始檢討與改進。但是政治人物對於媒體第四權動輒扣以「假新聞」的帽子，尤其是全球最具影響力的美國總統，它的危害就不可以被低估了。

根據國際媒體收集的資料，全球許多威權或獨裁政權的領導者正高興地搭著這個「假新聞」的順風車。當國際特赦組織報導敘利亞的囚犯死亡問題時，阿薩德總統便回以「我們活在一個假新聞的年代」。在俄國，一位外交部發言人甚至直接叫CNN記者不要再散播假新聞；外交部網站上還將它們不喜歡的報導都蓋上一個「假新聞」的紅色大印。

在中國，這個長期以來壓制言論自由的國家，官方更是抓緊這個大好機會來合理化他們的作為。中共的官方報人民日報便主張，如果連美國總統都覺得美國的主流媒體對國家是種負面的影響，那麼我們對於負面報導中國的新聞更是應該加以質疑。

可悲，美國這個冷戰以來一直標舉著人權、自由的國家（雖然實際作為可能是另一回事），現在反而成為助長壓制人權、壓制言論自由的國家與獨裁者了。這也難怪我們鄰居菲律賓總統杜特蒂可以肆無忌憚地以殘暴的方式對待毒販和吸毒者，但仍獲得川普在訪菲時高度的讚賞。

全球受壓迫以及言論自由受到壓制的人們，現在只能仰賴其他人權團體以及國家的聲援了，尤其是來自歐洲地區的國家與組織。

（作者為國立東華大學族群關係與文化學系教授）