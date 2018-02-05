自由廣場》心痛看美國「丐幫」內鬥

◎ 喬峰

全美最有影響力的台美人組織最近驚傳內亂，幫主大位卅五年來首度難產，眾長老當場決議重開擂台，廣徵天下英雄好漢再戰一場，期間高潮迭起，挑戰方支持者甚至攻擊現任幫主為「乞丐」，此後武林稱之為「丐幫」。

這是丐幫有史以來最殘酷的一場內戰，但戰況一面倒，主攻的挑戰隊攻勢凌厲，加上眾分舵主搖旗吶喊，使得這場擂台賽有看頭，然不分晝夜的疲勞轟炸也讓人覺得煩。

挑戰團隊及其支持者多為資歷較淺的新人，邊高呼「團結」，邊凌厲進攻，後來更找律師欲將對手告上法庭，此舉產生寒蟬效應，造成全幫噤聲，無人敢為另支團隊說話。

一路挨打的另一隊則是「老少配」，主將是征戰沙場數十年的台獨老兵，副將是新生代後起之秀，團隊實力並不弱，採取守勢乃顧全大局，不忍丐幫分裂，數十年基業毀於一旦。

此次大戰長達數月，戰況慘烈，而無論最後是誰勝出，丐幫都元氣大傷，丐幫前途將蒙上一層陰影，而其背後的意義，更值得關注。

據個人觀察，幫主之爭蘊含台獨路線之爭，代表了新舊兩派的重大分歧，新派極端激進，對小英極為不滿，主張革命另立新主，並特赦阿扁，不論後果都要先正名制憲；舊派則相對保守溫和，支持目前台灣政府（故被攻擊為「民進黨附隨組織」），堅守丐幫本來立場，爭取美國政府支持台灣相關法案。

「正名制憲」是丐幫上下奮鬥數十年的目標之一，即使阿扁當年都無法辦到，何忍苛責小英？不顧後果只會陷台灣於險境，屆時受害的是家鄉父老，想必亦非掌門祖師爺所樂見。誠摯呼籲丐幫眾弟子：「本是同根生，相煎何太急」，面對中共虎視眈眈，丐幫沒有分裂的本錢，只有團結一致才能抵禦外敵！

（作者為美國台僑）