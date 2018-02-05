自由廣場》從健身App洩漏軍機談「公開性情報」

◎ 呂禮詩

日前某位網友收視國軍「莒光園地」節目時，意外發現國軍天弓三型防空飛彈部隊的新編制；美國Strava健身App，原為強化健身動機建構的軌跡熱力圖，意外的揭露了台灣在內的全球各軍事基地的位置。無論是莒光日的節目內容外洩飛彈部隊的動態，或是國防部認為健身App沒有「戰術價值」，皆表露了軍方對於「公開性情報」的認識不足。

「公開性情報」（open source intelligence , OSINT）係指可透過新聞、機關網頁、政府公開資訊等公開來源，所能獲取的情報。近年來，由於社群媒體的興起，透過Facebook、Instagram、LINE及Twitter等社群，匯整其中的瑣碎資訊亦能取得「社群媒體情報」（social media intelligence, SMI or SOCMINT）；另由於大數據的廣泛運用，經由網路探勘（web mining）技術，分析複雜的量化數據背後所代表的涵義，則可得「網路情報」（web intelligence, WEBINT）。此其兩者，皆為公開性情報的一環，故無論是電視或網路播放的莒光園地，在臉書上討論的內容或健身App的軌跡熱力圖，皆屬於公開性情報。

莒光園地的「新聞翦影」單元雖為華視製作，但職司政教、文宣、心戰、保防與安全的政治作戰局既為監製，難道在節目播放前都沒有先行檢視內容是否合宜？網友從參謀總長視導行程的簡報畫面，發現飛彈部隊的新單位，於臉書分享訊息，相關製播單位未先自承錯誤、檢討失職，反而由空軍司令部發布新聞稿申斥網友「切勿因一時之快而影響國安」，豈不怪哉？

查看健身App的軌跡熱力圖，許多國軍的重要單位並不在其中，看似真的沒有「戰術價值」；但若將其與樂山長程預警雷達站、海軍陸戰隊壽山營區與國防部博愛營區的衛星照片交叉比對可以發現：軌跡熱力圖的運動路徑顯現了可見光衛星難以判讀的植樹、塗裝隱蔽下的路徑或設施；甚至中科院的九鵬基地、防空砲兵防訓中心的加祿堂營區，以及去年9月成軍的空軍防空暨飛彈指揮部，都有類似的問題。

此外，這類軟體的另一功能在於建構網路社群，以強化使用動機。若能透過社群與官兵成為健身伙伴，即可從其運動時間變化分析體能強度與任務間隔；如能透過互動進一步判別工作屬性，從國軍重大演訓或應對解放軍巡航等變因，察覺對運動習性造成之影響，甚而得以窺探國軍戰備。

國軍已在國防大學成立大數據研究中心，目前看來任務侷限在國內蒐集網路意見、測量輿情風向，或是對中國進行輿情偵蒐，做為心戰參考；此其兩者，不但容易引發軍方監控「媒體與國人」的疑慮，在網路監控嚴密的中國進行網路探勘更是緣木求魚，獲得的恐怕只會是「和諧」下的假象。不如針對「社群媒體情報」與「網路情報」等「公開性情報」可能的露出，建構防火牆並提前做出預警，以避免更多的公開性情報在缺乏警覺下流失。

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）