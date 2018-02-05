自由廣場》「鷹眼」教官評兩岸預警電戰機隊消長

◎ 陸裕黎

1月29日共媒報導一起發生於貴州墜機事件，造成近十餘名機組員傷亡重大飛安事故，由媒體披露之殘骸機號顯示，似屬多次參與中共空軍穿越第一島鏈任務之運八型遠程干擾機。次日上午，日、韓媒體報導共軍電偵機再度跨越韓國防空識別區，途經對馬海峽轉入日本海後返航，日本防衛省證實該機型號為運九型電偵機，由共軍此舉顯示，並未因墜機事件而停止海外監偵任務執行期程。

中共建政後，早期海、空主輔戰載具商源係自蘇聯採購籌獲，於89年天安門事件前，部分裝備改由歐美採購引進；囿於電偵裝備係屬機敏資材，各國均設輸出門檻，故此共軍現役偵蒐裝備主要以「逆向工程」仿製任何渠道所獲之外軍裝備。就筆者長期觀察共軍電偵（戰）裝備發展歷程，不得不提及2001年4月1日，共軍海航飛行員王偉因攔截不慎，與美海軍EP-3型電偵機擦撞，肇致該機迫降海南島遭中共扣押滯留；此事件後，可發現中共代名「高新工程」運八系列電偵(戰)裝備性能飛躍提升，嗣後次第裝備其海空作戰序列，並於各大國際航展內積極推銷展示。共軍為強化偵蒐效能與適航能力，近年改以新型運九運輸機作為預警暨電偵之載台，相較於早期運八型電偵機具備明顯外部天線整流罩，運九電偵機外部天線配置則具小型化及低阻力特性，且因載台大幅更新航電系統及動力設施，其安全係數遠較運八型機提升。故筆者研判此次雖發生貴州墜機事件，非同型機種失事，故而未影響運九型電偵機既定之海外巡弋任務期程。惟共軍為達成上級交付使命，近年頻密以高強度執行對外軍偵蒐任務，雖有助於驗證暨更新電子參數資料庫外，並可據此達成威懾對周邊國家之所望目標。然在高強度之出勤率背景下，不排出各機隊所屬機組人員、機體載台、電偵（戰）系統及地勤維護作業等領域，或已積累高度任務疲勞現象，其未來影響層面除降低後續任務執行成效及提高失事率之負面效應外，若於出海任務發生故障無法排除，驟然迫降於我國或周邊國家境內，恐將衍生爆炸性新聞話題，相關單位不可不慎。

受惠於90年代國軍當時致力新一代戰力建置，我國空軍於1995年成立「空軍預警電戰機隊」，筆者忝為E-2T型機赴美換裝種子教官一員，當時機隊所轄各型空中載台，均具備遠程電偵能力而雄視兩岸，不時蒐獲並提交珍貴電子參數；然在時光荏苒，多年後僅見中共各型預警、電偵（戰）機型出沒於第一島鏈，而當年國軍所屬先進預警暨電戰機型卻漸趨老化，相較於對岸現役機種早已形成代差，實為未來兩岸爭奪戰場制電磁權之戰力警訊。近年中共海空軍主、輔戰裝備陸續投產或購進服役，均添置匿蹤外型或輔以加密措施以降低外軍偵獲率，在共軍機艦繞越第一島鏈活動日益頻繁，對我敵意不減的外部環境下，國軍先期掌握其動態更形重要。蔡總統日前已明確宣示，未來將挹注國防預算以強化國軍整體戰力，國防部應審慎評估新型空中預警暨電戰兵力提升或換裝期程，建立可恃戰力預應未來日益複雜之防衛戰場，冀掌控台海周邊動態，期使共軍不能輕易逾越雷池。

（作者為前空軍軍情處副處長）