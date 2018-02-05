自由廣場》尋回「真正的」資本主義！

◎ 吳惠林、洪瑞彬

貴報1月17日鄒景雯特稿〈台灣的經濟學界〉一文，語重心長。其中，關於學界埋首SSCI，無暇從事問題實證研究一節，或許事出有因；而文末提到，台灣若干問題若因資本主義而來，應回到資本主義中去尋找辦法，才是正本清源之道，尤其值得深思。

事實上，台灣不少學術研究，包括承接、參與政府機關的研究計畫，都是利用調查資料所進行的實證，並據以提出政策建議或解決方案；只是所提的方案是好是壞，則見仁見智。一般皆知，台灣幾個經濟智庫運作，原以孳息收入為主，早年利率高、財源豐，可以廣納人才，超然研究，扮演政府重要智囊角色。後來利率劇降，財務日益拮据，只好求助政府機關，承接研究計畫賴以維繫，其角色功能當然大不如前。或許有些研究淪於「背書」政府的腹案，也可能政府並未真正採用學者的意見。無論如何，學者承接委辦研究計畫，各有其方法論，也都針對業者實地訪查；倒是信奉的學派理論為何，才是問題的關鍵。不可諱言，台灣經濟學界和政府當局一向偏愛凱因斯學派，晚近的施政也都隱含社會主義思維，於是研究結論或採行政策傾向政府干預、管制、主導，而與發展的趨勢與需要脫節，乃至無濟於事，也就不足為奇了。鄒文所提，應轉向資本主義尋找辦法，實在一語中的！

早年夏道平先生詮釋得好：「資本主義是一種經濟秩序，...以私有財產為基礎；生產與分配由市場運作，透過價格體系來決定；政府的經濟功能，只限於提供某些必要的法制架構，使市場能自由順暢地運作而不受干擾。」遺憾的是，資本主義、市場經濟或自由經濟飽受汚衊，一直被認為是毒蛇猛獸，甚或被指為問題的元凶，這種現象普見於世界各國，包括此刻的台灣。其實，以米塞斯和海耶克為首、崇尚自由經濟的奧國學派，是把經濟學納入社會哲學、或行為通論的架構中來處理，與當代凱因斯主流經濟學者把經濟學寄託於數學、或統計學門迥然不同。他們也明確指陳社會主義的缺失，認為：「在社會主義下，因為沒有自由的生產手段市場，沒有生產手段價格，任何人都不可能進行經濟計算。」然而，在所謂「科學、嚴謹」的數理模式和計量方法走紅之後，奧國學派就加速邊緣化，在當今的經濟學教科書中已不見蹤影。而米塞斯和海耶克的偉大著作當然也被束諸高閣，甚至棄如敝屣了。

進入21世紀，共產主義表面上是退縮了，但社會主義卻風行全球！現在，「社會福利」一詞幾乎所向披靡，共產國家實施的是「熱的社會主義」，民主國家施行的是「冷的社會主義」。從共產國家來到自由世界的人都不禁驚嘆：「這裡好像共產主義！只是不講暴力革命那一套。表面上是自由社會，實質上全世界好像都在搞共產主義。」連標榜最民主自由、第一經濟強權的美國都不例外！川普總統的當選，雖被稱為「敲響社會主義的警鐘」，但改變談何容易，世人至今還是迷戀社會主義！2014年，法國經濟學者皮凱提(Thomas Piketty)一部厚達七百頁的《21世紀資本論》，倒因為果、本末錯置，竟獲普遍認同，暢銷全球，可知揭穿社會主義有多麼困難。

在台灣，新政府依然秉持「左派」思維。以「一例一休」為代表的社會主義政策，持續發揮它的魔力；而年金改革，以及其他大張「公平正義」旗幟的改革政策，也都脫不了社會主義的本質。不少人憂心，台灣年輕人的未來被出賣，世代之爭轉趨激烈，可說都是施行政策傾向社會主義的後果。現在，唯有讓世人看清真相，徹底揚棄社會主義，重新回歸市場經濟，讓真正的資本主義實現，才能為年輕世代「找回被出賣的未來」。

（作者分別為中華經濟研究院特約研究員、前經建會經濟研究處長）