自由廣場》台北價值＝中國跳板？

◎ 蕭筱臻

媒體報導，台北市長柯文哲於一月卅日在荷蘭招商演說時表示，台北與台灣是做生意的好地方，而原因就是因為，台灣是進入中國市場的通道，如果你在台灣成功，同樣的，也可以在中國取得成功。我想，如果我是外商，我會覺得很好笑：台北市長到荷蘭招商，居然是勸外商把去中國發展為目的，到台北設點只是手段策略，柯市長真的有認真想招商嗎？

柯市長的說法，也讓我們想到一九九五年間中國國民黨執政時，經濟部長蕭萬長開始提出的亞太營運中心。主要概念就是中國將成為世界工廠，台灣要成為中國的門戶；同樣的想法在馬英九二○○七年市長任內再提出，並且在其總統任內，持續的當作政策的指導原則。也就是認定台灣經濟必須依附中國。

然而，中國國民黨的經濟政策因過度親中而失敗，有目共睹；中國在全球經濟分工中，也早已不是一九九○年代的角色。隨著中國經濟實力的成長與國際佈局的擴張，中國要吸引外商，何須透過台灣仲介？何況台灣經濟好不容易在二○一六大選後，擺脫中國的箝制，在各項指標數據都有顯著改善的現時，怎能再走回中國國民黨「一切依附中國」思維的死路？

我們希望柯市長能覺察，台北市要招商，不是為了中國作嫁；為的是要吸引外資，以增加經濟動能，以促進升級產業和改善就業條件。台北市長或許不用討論統獨，但在經濟的範疇內，台灣和中國早已是競爭關係，絕對不是「兩岸一家親」。

（作者為平面設計師，基進黨台北黨部執行委員）

◎ 邱炳進

日前，柯文哲在歐洲議會的演講，大談什麼「台北價值」，滿口Chinese如何又如何。這解釋了從台北到屏東，從洛杉磯到溫哥華，近期我所接觸到的綠色選民，對柯文哲普遍失望的原因！

三、四年前民進黨的支持者，之所以支持柯文哲，是以為柯文哲是以台灣為優先的政治素人。然而，主政台北市不及一年，為了虛幻的城市論壇，就往中國靠攏，世大運的沒收台灣旗，台大校園的中國新歌聲事件，無不引發柯文哲對中國輸誠的爭議。現在難得獲邀到歐洲議會演講，儘管先前他曾透露，演講時會提到「台灣價值」，不過十五分鐘演講下來，對台灣價值隻字未提，反倒暢談台北價值。用台北取代台灣，這種表態還不夠明顯嗎？難怪國民黨前立委羅淑蕾，在電視談話性節目表示，柯文哲是已傾向共產黨的政客。

民進黨還有猶豫的空間嗎？

（作者為退休教師，台北市民）