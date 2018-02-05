自由共和國》呂清夫 ／合法但不合理的公共藝術

（台電提供）

呂清夫／輔大教授

台灣錢真的淹腳目，看看到處的公共藝術就知道燒錢燒了多少，一件作品動輒上千萬，最近得文馨獎的台電大樓有七件作品，每一件作品平均將近八百萬，台中花博Ｃ案的公共藝術高達九百萬。以都市針灸聞名的巴塞隆納都請國際大師來做，但你知道，他們的公共藝術一件多少錢嗎？居然只有兩萬美金！這點錢大約只夠國際大師們的來回機票等開銷，材料則由市府供應藝術家在現地製作，巴塞隆納就是有這種號召力！

不過錢多好好辦事也不錯，但經費如果多到可以重複編列，則非好事，而這種重複編列也可能出在法規本身。因為文化部在解釋公共藝術的第一種是永久性的「視覺藝術創作」，其中包含了民眾參與經費，如花博的Ａ、Ｂ、Ｃ案屬之。但還有第三種（新類型）是「計畫型的藝術創作」，其中也提到特別重視民眾參與，這裡面同樣要編列預算去辦各種活動，如台中花博Ｄ案屬之，至其活動範圍則涵蓋前三案。雖然重複編列預算，但法規並無規範兩個民眾參與的分別。如果是藝術家，其實他們很樸素，他們可能最希望的是把作品做好，真正好的作品，民眾就會自動參與。

民眾參與的原點

紐約的自由女神像本來是古銅色，像塞納河畔的原作一樣，但因為空污的關係，後來依次變成粉紅色、棕色、藍綠色。本世紀初，美國國會曾有意要把它回復到原來的古銅色，卻引起民眾群起抗議，這就是民眾參與！他們認為修復多此一舉，因為藍綠色的自由女神早已深植人心。烏山頭水庫有一件八田與一雕像，本來是當地民眾為了感念他的貢獻，因為他興建了嘉南大圳，才使當地成了台灣的穀倉。第二次大戰期間，民眾擔心雕像被日軍拿去熔掉製成砲彈，所以把雕像藏了起來，直至戰爭結束，將銅像藏了四十年之後，才又重回烏山頭，這也是真正的民眾參與！

所謂「計畫型公共藝術」，一般認為源自二○○三年的捷運小碧潭站，當初由於站體相當複雜，捷運局又要求九項設計，所以投件者少，最後宣告流標。當時我當評委兼主席，稍稍了解箇中情況。起先大家討論後決定，案情複雜應予簡化，於是想出了只要徵求「純」景觀設計案，獎金一百萬。施工由捷運局自己來做，這一來投件者就多了，並徵選到理想的設計案，但修改會議也開了三次才告定案。後來這個純景觀設計案還獲得公共藝術獎。但設計與計畫畢竟是差很大，設計具有藝術性質，故原來稱為「計畫型的藝術創作」；計畫帶有行政性質，所以又被稱為「計畫型公共藝術」，並因此包裹了額外的活動。

小小的歷史共業

所以，台中花博的Ｄ案內容會包含藝術工作坊、臨時性裝置藝術、藝術節慶活動（含開幕式活動）、公共藝術網頁等，其中節慶活動與網頁其實多跟公共藝術本質無甚關係。尤其像開幕式活動，其實不宜使用這筆經費來支出，所以不久前，新北市總圖書館要用這筆經費做開館的開幕式活動，馬上被評委否決了。因為這種活動必須是公共藝術的剪綵，巴塞隆納的剪綵就人山人海，讓藝術家覺得自己是個超級大明星。

至於辦活動最積極的應屬台電，上個月還在高雄舉辦公共藝術節「未來馬戲實驗場」，但是我們會納悶，馬戲團跟藝術到底有甚麼關係？八大藝術裡面並無馬戲團、雜技團在內。大家可能又會疑惑，究竟馬戲跟台電有何關聯，那不是該讓「觀光傳播局」來做的事嗎？

從小碧潭站的純設計案開始，一晃十五年，大家於是擴大解釋，甚至無限上綱，變成了計畫型／活動型公共藝術，在台灣中南部特別多這種案例，這不能不說是一個小小的歷史共業啊！