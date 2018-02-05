自由共和國》顏擇雅 ／打造工具 去摘更高的水果

顏擇雅 ／ 雅言出版社創辦人

如今盛行唱衰台灣，很多人愛嫌台灣「窮得只剩下民主」，但如果大家真對未來感到悲觀，就應該像七九年台美斷交那樣，房市湧現賤價賣屋潮，美國在台協會出現綠卡申請長龍才對。這些現象並沒發生，因此我相信滿嘴「鬼島」的人好像也不是真悲觀，他們只是從前太樂觀，誤信虛幻曙光而已。

第一道虛幻曙光，就是「力用中國」論。二○○○年左右，台灣薪資正要陷入長期停滯，當時各種財經論壇就異口同聲，說台資西進不只不會造成產業空洞化，還可以透過兩岸分工促進產業升級。這種說法不是沒有引來質疑，但西進派經常回一句：「台灣應該要更有自信。」

這種自信如今已證明是笨自信。中國經濟起飛雖然比台灣晚四十年，但歷史上從來沒有一個人口如此龐大、教育如此高水平、基礎建設又如此馬不停蹄的經濟體，突然對外說開放就開放。到了公元二○○○年，中國的海外人才庫已明顯超越台灣，成了歐美名校外籍博士的第一大來源國。因此，中國人力低廉歸低廉，它在產業價值鏈上的位置，卻不見得要留在台灣下面。

如今回顧，「力用中國」根本是虛幻曙光。台灣摘完最低的水果，剛好隔壁的超大果園歡迎我們去摘他家水果。如果那邊的水果比較高，我們還有可能在那邊學會打造工具回來摘自家的高處水果，偏偏台商去中國耕耘的產業都是水果超低，所以台資西進只是延遲台灣摘取更高水果的時間而已。

在台資大舉西進的期間，政府當然也沒停止構思產業升級，於是有了二○○二年的「兩兆雙星」。兩個兆分指半導體和面板，後來成了四大慘業中的兩大，因此也是虛幻曙光。批評者總說原因是台灣沒掌握關鍵技術，更深層原因卻是台灣一直拋不開過往成功經驗。從前都可以靠歐美授權技術，這次為何不照做？

老想複製過往成功經驗，等於是想用舊有工具摘更高水果，當然摘不到。我們忘了「此一時，彼一時」，過往沒遇到中韓夾擊，這次遇到了。而且，「兩兆」是硬體思維的產品。偏偏蘋果在二○○七年推出iPhone。iPhone不只是手機而已，也開啟了硬體結合軟體的新紀元。聽硬體企業家建議而擬定的產業政策，於是成了資源錯置。

硬體企業家想到產業升級，很自然就想到要發展自有品牌。宏達電手機在二○一一年曾是美國領導品牌，但這道曙光後來也證明是虛幻。在快速變動的領域，決勝因素一向是智慧財產權，不是品牌知名度。若比品牌知名度，iPhone前稱霸最久就是諾基亞。但如今二十歲以下的消費者，若不知電影《駭客任務》中那支手機是諾基亞，誰會知道諾基亞也曾風光無限？

我在《最低的水果摘完之後》一書中，以無人機品牌大疆為例，思考台灣為什麼會錯過物聯網第一個殺手級運用。明明零組件都是台灣製，設計與品牌卻屬於中國。無人機關鍵技術是軟體，台灣卻因硬體製造太成功，多年來不發展軟體也可以過得很滋潤，因此中小學教育遲遲不重視寫程式，政府與金主也遲遲不給軟體業關愛的眼神。

中國目前物聯網與人工智慧好像發展超前，政府全力支持是原因之一，另一原因是他們有百度、阿里巴巴、騰訊（簡稱ＢＡＴ）這樣的大型軟體服務商，因此人才有較多磨練機會。很多人說，中國因為屏蔽谷歌，百度才得以壯大。但韓國不曾屏蔽谷歌，不也發展出Naver這個搜尋引擎？日、韓、台最愛用的LINE就是Naver開發出來。

看看韓國的例子，就知軟體業在台灣茁壯，上網自由的原因較小，硬體思維的原因較大。如果當初奇摩沒早早賣給美商雅虎，也許台灣今日最通行的通訊軟體就不會是韓國人開發。時代切換到物聯網、人工智慧之際，台灣也不會輸在起跑點。

但是，現在就說輸在起跑點，好像太早了。物聯網人工智慧都不是單一產業，而是千百種還沒真正起步的新應用、新服務。抬頭看，樹上從未如此結實累累。台灣有硬體的基礎，軟體人才也是一等一，只是欠磨練。現在趕快打造工具，沒道理摘不到更高處的水果。