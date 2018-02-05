自由共和國》翁達瑞 ／ 問題比抄襲更嚴重

翁達瑞 ／ 旅居北美大學教授

原本就要出任台大校長的管中閔，被指控抄襲暨南大學碩士生的論文。在得知抄襲的指控後，管爺的第一個反應就是「我不知道有這一篇」，然後就神隱了。既然管爺沒有抄襲，為何不把真相對外說清楚呢？

因為真相遠比抄襲嚴重！

真相就是管爺在沒有貢獻，連讀都沒有讀的情況下，就掛名他人的論文，且是在不知情的情況下「被掛名」。抄襲是「隨機性」的個人欺騙，掛名則是「系統性」的集體腐敗。對學術環境的傷害，後者要遠比前者更嚴重。

以管爺的學術地位，他絕不可能抄襲暨南大學碩士生的論文。真正涉及抄襲的應該是他的共同作者陳建良。而陳建良是何許人也，不僅可以任意冒用管爺的名號，讓管爺蒙受抄襲的不白之冤，而事後管爺竟然毫不追究。

陳建良是暨南大學教授，在管爺擔任經濟部商研院董事長時被聘為顧問，後來被延攬為副院長。管爺出任經建會主委時，陳建良也成為副主委。管爺轉任國發會主委後，陳建良又跟著成為副主委，還兼任國發基金的執行秘書。

管爺不僅是陳建良的掛名作者，也是陳建良追隨多年的上司。在這篇掛名兼抄襲的論文，我們看到了三個角色：大師、隨從，和奴工。管爺就是大師，出借名號讓陳建良使用（或招搖撞騙）。隨從就是陳建良，扮演承上啟下（或瞞上欺下）的功能。奴工就是暨南大學的這位碩士生，負責論文的撰寫。

在國內學界，論文掛名已形成一個自我複製的生態體系。眾奴工們甘願被剝削，因為有了大師的加持有助於他們取得教職。晉升為隨從後的奴工有樣學樣，回頭剝削自己的學生，換取大師對他們的提拔。有本事的隨從最後取代大師，開始吃香喝辣，一掃多年來低聲下氣的委屈。

這個掛名的共犯結構盤踞在國內的所有大學與研究機構，從瓜分研究資源、主導產學合作，一直到學官兩棲，可說無役不與，無所不利，無所不用其極。而管爺就是當中最具代表性的人物之一。

例如，今年教育部的「高教深耕計畫」，管爺就是台大的總主持人，爭取高達四到五億的研究經費。管爺與富邦集團的糾葛，也可被美化為產學交流。至於管爺在台大與馬政府之間來去自如，更是學官兩棲的典範。

事實上，國內已有幾個「大師」級的人物栽在論文的掛名，包括前教育部長蔣偉寧，還有原來的台大校長楊泮池。儘管如此，論文掛名的惡習仍然猖獗，因為這個「打群架」的結構對學術資源的搶奪太好用了。

管爺被無端指控抄襲，反而暴露了國內學界論文掛名的共犯結構。事發之後，中研院、台大，及一群看似不相干的人聯手為管爺脫罪，他們要保護的未必是管爺本人，而是論文掛名背後那個爭奪學術資源的共犯結構。

被爆出論文抄襲後，管爺的欲言又止也就不難理解了。管爺沒有抄襲，只是被掛名，但他不能把真相說清楚，因為掛名比抄襲更違反學術倫理。管爺更不能切割陳建良，因為這個追隨多年的親信知道的太多了。這才是管爺真正的難處。