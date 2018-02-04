自由廣場》瓦斯氣爆不能變成家常便飯

◎ 楊永年

高雄市某營業一年的便當店發生瓦斯氣爆（但店面已盤過多手），造成十六人輕重傷（其中三人重傷）。而且，從去年到現在，全台已發生多起瓦斯氣爆案例；甚至去年逢甲商圈瓦斯爆炸導致三死慘劇。何以類似的「瓦斯」氣爆重複發生？筆者認為宜從以下三點著手：

第一，應有完整的調查報告：地方政府（消防局）應針對這起案例，做完整的調查，唯有釐清爆炸問題，才能對症下藥。因此，調查報告內容應包括爆炸點與爆炸原因，是否和瓦斯管線、瓦斯放置（地點）、瓦斯筒儲放設計有關？是否和人為（維護、使用）因素有關？是否安檢不夠確實？是否（管制或安檢）法令、程序、執行出現問題？換言之，一份完整的調查（鑑定）報告，不只包括技術層面，還應體制面的分析，才是完整的報告。而且，重點在釐清原因或問題，不在「追究」責任。

第二，調查報告應予公開：公開調查報告的目的，除了展現政府負責任的態度、回應民眾的（安全）需求，同時在形成公共監督。然而，根據作者觀察，包括中央與地方政府，在發生重大災害（災難）案例，很少會有完整的調查報告。或即便有調查報告，通常不會公開。或者，即便有公開的調查報告，通常若非資訊不夠完整，就是資訊不友善；也就是過多專業術語，讓人「有看沒有懂」（也就是不夠親民），或者，調查報告會「藏」在不容易讓「鄉民」找到的網址。

第三，形成積極的政策作為：不論是撰寫或公開調查報告，主要目的都在避免類似爆炸事件重複發生。而為避免類似問題重複發生，政府（特別是地方政府）就應該針對這次的問題或疏失，形成重要的政策作為並執行之。而這些政策作為最重要的依據，是完整詳實的調查報告；有些會是業者該遵守與執行的安全項目，有些則是政府（消防管制與監督單位）應負責的項目。當然，地方政府是否積極作為，也和議會、媒體的監督或敦促有關。

綜言之，公共安全維護是政府重要的責任，固然消防安全的人事與預算完全地方化，地方政府（消防局）必須擔負更大的責任。但中央政府也不能免除監督與管制之責，重點在於，中央與地方如何協力，共同做好公共（消防）安全，才是民眾之福。

（作者為成大政治系暨政治經濟研究所教授）