自由廣場》誰來保障警察權益？

◎ 吳念慈

司法院大法官第七六○號解釋指出，警政署利用訓練單位之差異，使民國一百年以前考取三等警察特考的人，無從取得警正三階以上之資格，導致這些人應考試服公職的權利遭受系統性之不利差別待遇。此解釋文一出，引發各界的討論聲浪，有律師於一月廿八日投書貴報自由廣場，認為警察教育亟待改變。

其一，從法規面而言，警察人員人事條例第十一條第二項應盡速修改，警察官之任用應以國家考試為據，正如高普考一般，通過三等考試者，派任較高職等職務，通過四等考試者，則派任警佐職務，不應因受訓機構不同，而有不同派任方式。

其二，從制度面而言，目前通過三等考試者，均已至警察大學接受訓練，然於民國一百年前通過三等考試者，仍有一大批人尚未擔任警正三階以上職務，因此，制度上，應讓這些人盡速改派警正三階以上職務。

其三，從實際面而言，這些遭受差別待遇者人數龐大，若一次性改派巡官，不僅會導致巡官職人員超額，且因已無人力需求，數年不招考、不招訓的結果，勢必會產生年齡斷層，因此，分批派補應屬較為可行之方法。只是分批派補，就有先後順序之別，若有排序，或以考試，或以資績積分，又或綜合兩者，作為排序之準據，如此不僅符合公平原則，亦屬對這些人員權益損害較小之方式。

其四，從現行巡官職務派補而言，途徑甚為多元，內政部警政署仍有採取補救措施，藉以除去這些遭受不利益人所遭受之不利差別待遇，至少透過三等考試類警佐班，逐步分批訓練方式，讓這些遭受不利益人得以升任巡官職以上職務，即為適切補救措施之一。

筆者以為，警察人員人事條例第十一條第二項應盡速修改，從法制層面徹底改變，才是根本之道，此外尚須檢討三等考試類警佐班招訓期間應否縮短、人數應否增加等，在不影響整體警政運作，不造成警力斷層情況下，加快彌補這些人之權益，如此方不違背本次解釋背後之精神及立意。

（作者為警察機關職員）