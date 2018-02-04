自由廣場》三根煙囪 三百張長照床

◎ 莊毓民

在一○七年長期照護2.0新制上路後，透過廣設ABC據點與健全的支付方式，提供輕中度失能者社區長照與居家長照的足夠動能，但是，對於重度失能的個案如中風臥床患者就算有居家服務，白天仍須依賴一名家屬在家陪伴照顧，居家服務或居家護理僅是點狀支持，對於CMS7-8級的重度失能個案，全天式機構式長照如護理之家與長照中心仍是首選，但是，目前政府長照2.0在機構長照部分卻付之闕如。

實際上，在衛福部一○七年啟動興建規劃的「樂生醫療人權園區計畫」中，其中有一宏偉之「長照園區」之規劃，整體經費高達十餘億元，目標乃要透過活化樂生療養院的閒置病房與歷史建築的活化再利用，達到新建三百床的「公辦長照床位」的水準，同時透過對於樂生療養院急性醫療設備的充實，積極朝向區域教學醫院發展，可以建構一個公辦三百床「長照床與區域教學醫院」結合的「醫養合一」園區，單一機構三百床的規模可達區域優勢市佔率，如果透過適當之市場機制調控，既可節制平抑民間機構式長照收費持續上漲之歪風，又可適時補足了民眾「機構式長照」需求的短板。

在一九四五年美軍台北大空襲中，據說樂生療養院所在的新莊地區是落彈量最少的區域，歷史學家考據是當時關切漢生病患馬偕醫院的院長，透過長老教會系統傳達到美軍空軍部門，告誡美軍飛行員當看到台北市近郊的樂生療養院三根煙囪時，千萬不要投彈以免誤傷無辜，因為住在樂生的是手足殘缺的漢生病患者。

七十年前，樂生療養院如唐吉訶德般用三根煙囪撐起無形的「人道防護網」，保護了北台灣父老鄉親身家性命，免於砲火塗炭，廿一世紀的今天，當台灣面臨高齡化社會與世代照護的重大社會危機時，樂生療養院要以公辦三百床「醫養合一長照床」構築台灣長照體系的馬其頓防線。

（作者為醫師）