自由廣場》婚姻平權是不是台北價值？

◎ 潘寬

柯文哲在歐洲議會演講提及，「去年有十二萬人參與同志大遊行，規模為亞洲最大，大法官還作出同性婚姻釋憲案」，並意圖與西方的進步價值進行接軌。當然，台灣性別平權是值得驕傲的亞洲第一，保障婚姻平權也是進步的普世價值，但回過頭，卻看到北市的性平教育岌岌可危，身為台北市長，不應只消費同志平權運動的成果，更有責任為北市的性平教育把關。

根據媒體報導，不久前北市教育局在反同勢力和某些議員施壓下，竟打算修改法令，把北市性別平等教育委員會的家長代表，由原本的一席提高為四席，此外，更意圖綁定席位，限定家長代表必須由立場保守的「家長會聯合會」推派，讓人十分錯愕。

在大法官第七四八號釋憲後，所謂的反同勢力將目標轉向多元性平教育，認為其應該退出校園。然而此舉不僅侵害學生受教權，更是無法達成透過性平教育防止歧視和霸凌的目標。沒想到，北市教育局竟有意屈服於這些家長，不僅傷害自身教育專業，更是凸顯立場搖擺的問題。這些不具備性平教育背景的家長，不僅無法在相關議題給予專業的意見，更可能發生為反對而反對的窘境。

婚姻平權是政府重要的改革之一，也是讓各國讚譽有加的事。身為首善之都的市長，保障平權是當仁不讓的，面對保守勢力的反對，柯Ｐ不能只是嘴上說說，更應與其團隊一起堅持進步的價值。

（作者為新北市民）