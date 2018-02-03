社論》台灣統派的理想在香港實現了

北京對香港的政經戰略部署，最終目標就是讓香港完全融入中國，防杜普世價值透過香港對「內地」產生示範作用。（歐新社）

據美國之音報導，每當香港發生重大政治改變，香港移民到台灣的人數就會暴增，截至二○一六年十二月，已有七萬多名香港和澳門居民移民台灣；專家表示，很多港人對香港不再抱幻想，移民到台灣這個趨勢會持續下去。香港外移潮，中英談判、六四事件及九七回歸是三個高峰。至於移入潮，九七以後控制權在北京手裡，大量中國人移入香港，逐漸改變香港的人口結構，以利中國全面管治香港。北京對香港的強控制，卻讓港人的中國認同每況愈下。

讓東方之珠黯然失色，乃是中國的政經戰略部署，最終目標就是讓香港完全融入中國，防杜普世價值透過香港對「內地」產生示範作用，不會因為實施一國兩制，而對中國的一黨專政帶來衝擊。中英聯合聲明，基本法，港人都沒有發言權，這就注定了人為刀俎我為魚肉的命運。況且，中英聯合聲明早已被北京視為歷史文件，當年的承諾都成為廢紙，所謂的雙普選更是歷史反諷的象徵。民選的立法會議員，動輒以技術性問題剝奪其議員資格，其他的就更不在話下了。

港人治港高度自治，馬照跑舞照跳，五十年不變，本來也意在向台灣統戰。現在，面對香港一國兩制的崩潰，習近平仍以一國兩制向台灣喊話，不顧港人的怒吼早已傳遍台灣。這樣的喊話，當然是蒼白無力的，但台灣人民必須從中讀出正確的訊息，那就是，北京完全不把台灣二三五○萬人的意志看在眼裡，它只想把北京意志強加於台灣意志之上，也就是以霸王硬上弓的方式讓台灣融入中國，為其大國夢提供戰略服務。因為，台灣是中國進出太平洋的門戶，台灣海峽是控制國際航行的走廊。

北京意志與台灣意志的對抗，背後都有大國較勁的因素。聯合民主盟友，對抗專制中國，方才符合台灣的利益。然而，台灣內部卻有一股勢力，一面享受民主台灣抗衡專制中國的紅利，一面利用台灣的民主為中國侵略台灣效勞。從一中各表、一中同表，到不再反共要促統，他們一再吹噓中國現階段的大國表象，在台灣散播投降主義的論調，乃至為統戰及共諜網工作。二○一六以來，眼見台灣意志更為昂揚，中國一手加大武嚇聲量繞台擾台，一手改打窮台買台經濟牌，企圖在台灣培養經濟統派，以彌補政治統派的式微。

其實，北京的經濟統戰也好，台灣的不再反共要促統也好，都逃不過一個現實的檢驗，那就是香港這個活生生的例子。香港，已經完全被統了，已經完全實現統派所幻想的同屬一中了。而其民主自由人權的倒退，則不用多加說明就足以讓人看清，一旦台灣成為中國夢的拼圖，二三五○萬人會得到什麼、失去什麼？北京所積極捧紅的台灣樣板，已經逐漸浮現在兩岸政治場域，盧麗安們便是對照組的林鄭月娥們，專制中國介入民主台灣的惡夢成真，台灣從內部生活到戰略角色，都會往不可逆轉的方向惡化。能不能克服中國「銳實力」的挑戰，堪稱當前台灣人民共同的課題。

最近，國台辦官員兵分五路，分別到十二個省區市，走訪台資企業、學校、社區和台灣家庭，強調逐步為台灣民眾在中國學習、創業、就業、生活提供與中國人民同等待遇，繼續推出力度更大、含金量更高的政策措施。凡此，不過是掩飾繞台擾台的糖衣，一旦台灣遭巧取豪奪倒向中國，那些樣板也就不必演了。一如香港基本法，作用只是安定香港民心，確保九七平穩過渡，達到目的便當廢紙揉掉。銀彈與飛彈，正指向台灣，後者有國際屏障，前者考驗台灣取捨。習近平說：一國兩制是能充分照顧到台灣人民利益的安排。其實，政經統派來自北京的甜頭，就是其他大多數人的賣身錢。