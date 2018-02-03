自由廣場》學測是考學生還是考作者？

◎ 方屏生

一○七年學測上週落幕，卻爆出英文第四十五題閱讀答案有疑慮。大考中心公布答案為Ｃ，但有網友及補教業老師持不同意見，特地寫信給時代雜誌原特約作者Bryan Walsh詢問原文旨意。作者隔天回信，表示他寫這篇的主旨是在探討政府的處理效率問題，選Ｂ比較正確。對此大考中心表示，試題考前都經過專業團隊評估，對答案沒有疑義；但是，既然有考生反映，將另邀五名學者專家召開會議釋疑，預計二月九日公告最終結果。

檢視這篇短文，第三段的確說明為何在二○一二年夏天，West Nile疾病藉由蚊子傳播而肆虐，並劍指氣候與經濟危機兩大變數。但是，文章最後一段（第四段）就劈頭指出，政府是否有能力（capable）與意願（willing）防疫，也是（also）疾病嚴重性的要素（matter），並舉例達拉斯郡的毫無作為來說明。同時也回應了第二段之中，為何該郡是全美疫情爆發特別慘的地區。

然而，最關鍵與最耐人尋味的一句話，則是整篇試題的最後一句：「因此，熱帶疾病的感染，與政府的怠惰更有關聯，就如同政府對付氣候一樣。」（Tropical infections are thus as much related to government inaction as they are to climate.）一般來說，報導性的英文文章，最後一句就是作者的結論。大考中心的出題老師，應該也是遵此辦理。所以說，答案選Ｂ─疾病與政府的效率，絕對不能算錯。

（作者從事國際貿易）