自由廣場》學測是考學生還是考作者？

一○七年學測上週落幕,卻爆出英文第四十五題閱讀答案有疑慮。大考中心公布答案為C,但有網友及補教業老師持不同意見,特地寫信給時代雜誌原特約作者Bryan Walsh詢問原文旨意。作者隔天回信,表示他寫這篇的主旨是在探討政府的處理效率問題,選B比較正確。對此大考中心表示,試題考前都經過專業團隊評估,對答案沒有疑義;但是,既然有考生反映,將另邀五名學者專家召開會議釋疑,預計二月九日公告最終結果。

檢視這篇短文,第三段的確說明為何在二○一二年夏天,West Nile疾病藉由蚊子傳播而肆虐,並劍指氣候與經濟危機兩大變數。但是,文章最後一段(第四段)就劈頭指出,政府是否有能力(capable)與意願(willing)防疫,也是(also)疾病嚴重性的要素(matter),並舉例達拉斯郡的毫無作為來說明。同時也回應了第二段之中,為何該郡是全美疫情爆發特別慘的地區。

然而,最關鍵與最耐人尋味的一句話,則是整篇試題的最後一句:「因此,熱帶疾病的感染,與政府的怠惰更有關聯,就如同政府對付氣候一樣。」(Tropical infections are thus as much related to government inaction as they are to climate.)一般來說,報導性的英文文章,最後一句就是作者的結論。大考中心的出題老師,應該也是遵此辦理。所以說,答案選B─疾病與政府的效率,絕對不能算錯。

