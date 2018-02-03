自由廣場》香港與台灣的交集

◎ 林進國

美國之音報導，台灣是香港人希望移居的國家。一九九七年香港自英國回歸中國，如今香港人的生活已大幅變調，大批的中國人如蝗蟲入境，炒房地產搶購奶粉等民生物資，讓地狹人稠的香港人壓力爆表，在政治方面，中國將黑手伸進政府與司法，利用各種欲加之罪的骯髒手段，阻斷爭取香港自治與民主自由的有識之士，讓香港的知識份子與中產階級大感無力與無奈。

在中國統治下的香港，移民潮將一波一波如巨浪般掀起，像李嘉誠這樣有能力的人早就移民他國了，但對於較無能力進行經濟移民的一般香港人與知識份子，建議政府提供較寬鬆的條件吸引優質港人移居台灣。

港人移居台灣有下列正面觀：一、讓台灣成為追求民主與自由及優質生活品質的香港人最佳的避風港並靜待大局勢變化；二、可讓面臨少子化的台灣補充適當的人口促進產業人力正常發展；三、香港與台灣在經濟與貿易的人才可合作做大台灣經濟大餅。

（作者為科技公司經理）

◎ 顏銘緯

「DQ」，意為「取消資格」，是個和香港有關的政治術語。二○一六年，港獨青年梁天琦、陳浩天等人被DQ，無法報名參選當年的香港立法會；其後，青年新政的兩位當選議員梁頌恆、游蕙禎選上議員也被DQ，喪失議員資格。之後其他四名香港立法會議員也陸續被剝奪了議員資格。最近，為此而進行的香港立法會補選，又有周庭、劉頴匡、陳國強等人被DQ，無法如願參與補選。

以上這些香港青年，他們在決定從政時，無一不背負起巨大的、來自各方面的壓力，他們決定參選固然是情勢推動所致，但同時也使得他們的選項變得越來越窄，一旦被「DQ」，青年們也就再沒法以公開的「建制」（體制內）手段獲得政治資源，甚至連個人生計也難以維持。此外，香港更已有多位政治流亡青年，逃難到歐洲。

近年，港人除了透過正式管道移民台灣作為逃避中國管治之外，基進黨認為，台灣應該對優秀香港的抗爭勢力予以關注甚至主動連結。

基於地緣因素，台灣必須時刻留意東亞大陸的時局，具體而言，也就是對以上提到的，被「DQ」的各個香港從政青年伸出援手（而且不限於此）；這不僅是考慮到普世價值（公義、民主政治等等）而做的善舉，也是個戰略上行得通的做法。

（作者為基進黨發言人、中山大學社會系學生）