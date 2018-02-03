自由廣場》台灣生命共同體

◎ 孫國祥

中國國台辦發言人馬曉光在日前記者會語帶威脅，強調：「若台灣價值是將台灣文化與中華文化割裂、對立…，這樣的價值就不是台灣之福，而是台灣之禍」，不僅顯現集權中國不尊重民主台灣的心態外，對於民主、自由、多元、開放、文明、包容、人權、法治的「台灣價值」元素，更是一無所知。

中共政權對於「台灣價值」的思維不外乎從華人文化及漢人血統之「原生論」出發，認為台灣人的價值應該建立在與中國有形的語言文化、生活習慣或生物血緣特徵上。惟習近平主政後，不斷阻擾台灣參與國際組織及活動、利誘巴拿馬與台灣斷交、頻繁發布機艦繞台演訓恫嚇，其駐紐約公使更對美艦泊台，發表武統台灣不當言論，以及未經協商啟用M503爭議航路等，都讓中共對台「原生論」的呼喚失去吸引力。

對台灣民眾而言，「台灣價值」就是一種很自然對「台灣」的認同或對「台灣人」的認同；與中國是一種區隔及不同，並非割裂或對立。不管早來或晚到，不同移民群體已在台灣發展出生物、文化、社會、心理上的融合，「建構」出有別於中國的台灣族群文化特徵、信仰及價值。

根據政治大學選舉研究中心二○一八年一月十五日公布台灣民眾對於台灣人／中國人認同趨勢分佈顯示：自認為台灣人的比例已從一九九二年十七．六％提高到二○一七年五十五．三％；自認為中國人的比例，則從廿五．五％降到三．七％；其中在一九九五年，台灣人認同正式超越中國人認同，二○一四年兩者差距達到歷史最高。從過去廿多年「台灣人」自我認同的變化可以看出，台灣這塊土地已帶給不同時期移民豐富的情感與信仰，台灣的民主成就更超越過去的省籍情結及擺脫過往悲情的歷史記憶，並朝國家未來想像逐步形成現在台灣生命共同體的意識。

（作者曾任政府駐外人員）