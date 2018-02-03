自由廣場》反核食 不反核四？

◎ 陳安

把「來自核災區食品」，簡化為「核食」，不是頭腦不清，就是有惡意誤導之嫌。來自核災區的食品，未必就一定有受到污染，又或者有污染，也未達危害健康的程度，自然界就有微量輻射，這是常識，要求零檢出，是雞蛋裡挑刺，這就變成了政治問題，既然是政治問題，就涉及價值選擇或利害權衡。

日本核災區食品是否開放進口的問題，已經吵了好幾年，如果把它當科學問題看待，就應該交給專家，用數據說話。但台灣顯然不是一個可以用科學說服的地方，一旦碰到公共政策，就用立場決定一切，而且可以反覆無常，前後顛倒，昨是今非，自我矛盾而習以為常。

馬政府執政末期，即已研議有條件的管制開放，當時負責說帖遊說人民的人，一旦失去政權，忽然變身為反核食悍將，反核成了他們的政策綱領，國民黨忽然變成綠色價值的捍衛者，實在令人摸不著頭緒。

如果是信仰轉變，也算好事一樁。但問題偏偏不是這樣。這一陣子被刻意放大的缺電或空污紅害問題，其中暗藏著一個不軌意圖，好說歹說，就是想重啟核能發電，不惜要發動公投，鼓吹要解封續建核四。日本核電技術領先世界，仍不能保證核安無虞，更何況核四設備已落伍鏽蝕多年？這批現在散布恐懼，反對「核災區食品」的人，同時卻又吵著要續建核四，如果不是腦袋錯亂，就一定是居心叵測。

（作者為公務員）