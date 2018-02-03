自由廣場》結合民眾的治安策略

◎ 蔡田木

為了掃蕩隱身社區大樓的中小盤毒販，提供全民安心生活環境，行政院動員全國檢警六大緝毒系統，自一月底實施「安居緝毒計畫」，以「販毒者據為販毒的大樓與社區」為首要目標查察。這項專案計畫，顧名思義，是呼應行政院賴院長希望讓老百姓「安居樂業」的施政目標。有別於以往檢警偵辦刑案從犯罪集團打入拉出的偵查模式，這次的安居專案，是以民眾反映的情報為主要查緝對象，例如一一○報案檢舉、社區治安會議、警察到社區大樓管委會的訪查等，並設計了宣導海報，鼓勵社區大樓的民眾勇於提出檢舉。警政署和高檢署在昨天聯合舉行破案記者會，宣示三天共逮捕了七五八名毒犯，檢方聲押一一四人，成效斐然。

向毒品宣戰、反毒戰爭等口號在台灣已經喊了廿多年，為了解決毒品問題，檢警向來在查緝毒品上不遺餘力，也一再宣示亮眼的查緝績效，但是有績效，不見得有成效。近年來，從中央到地方政府都成立了毒品防制中心，跨部會、跨局處的整合查緝、醫療、教育、輔導處遇等面向，政府官員、專家學者在各項毒品防制會議上幾乎都絞盡腦汁，討論反毒新策略。然而，從統計的數據、媒體的報導、民眾切身的感受，似乎都指向毒品問題不但沒有解決，反而有日趨嚴重的趨勢。當然，毒品問題本身相當的複雜，除了供需的問題外，醫療資源及介入戒治的不足，社工、校外會、少輔會人員能量的短缺，以及矯治機關處遇的能量等，都值得再深入的檢討。但是就檢警這次能跳脫傳統的查緝績效思維，改以「如何讓民眾有感」的角度切入，從民眾住居的社區大樓著手查緝，檢警在查緝毒品工作上，顯然已知覺到必須要跟廣大的社會大眾結合，這樣的思維值得肯定與鼓勵。

與民眾密切結合的治安策略，把傳統的「檢警查緝」模式，改變為「全民參與防制」模式，令人期待。希望這樣的專案模式不是只有一次而已，而要能夠持續的規劃推動、持續的跟社區大樓溝通、持續的喚起民眾的道德勇氣，大家一起把毒品趕出住宅區！更讓人期待的，如果這樣的模式成功，下一步，我們也可以把組織犯罪逐出鄰里社區、把詐欺機房趕出住家大樓。

（作者為中央警察大學犯罪防治學系教授）