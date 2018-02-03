自由廣場》改變倒金字塔的醫療困境

◎ 謝武吉

落實「轉型正義」，務必將過去違法、不正義之情事，導引至正確、公義的方向。在醫療方面，最為人所詬病的就是「一號難掛、一床難求」之情景。

就在前年衛福部林奏延部長上任時，為解決此一困境，研擬「區域級以上醫院的一○六年初級照護案件數不得超過一○五年九十％，超過部分，不予分配」的初級照護案件數下降計畫，筆者全程參與相關會議，本期望政策得以扎實執行，但整個議案研商過程，受到醫學中心、區域醫院層級等大型醫院代表強烈反對，因此原先九百項診斷屬初級照護範疇，最後竟縮減到僅二百多項，而原本設定民國一○六年一月開始執行，亦遭拖延到十一月才起步，變調的方案究竟對於輕重症下轉問題有無改善，大概只能用健保大數據資料庫做分析，才能從而得知！

時至今日，陳時中部長發覺要促成分級醫療的實踐，應該直接面對「門診量」下手管控，因此今年度改以一○六年全年門診件數下降二％為執行目標，但健保署在元月份召開會議時，又遇一群大醫院代表提出抗議，強力反對政府推行分級醫療及轉診制度，對健保署百般刁難。

分級醫療推行，就是鼓勵民眾先到診所與地區醫院就醫，民眾亦不必擔憂沒有好醫師看診，因為健保署已大力推動「全民健康保險跨層級醫院合作計畫」，由政策輔助大醫院名醫師到小醫療院所替病人看診，醫師動病人不動，不論是對新就醫民眾或是醫師原有的病患來說，都是利多，醫師的處置與用藥品質不變，還能就近看病，且部分負擔由四八○元降到八十元、甚至五十元，搭配轉檢作業讓大家就醫流程更迅速、順遂。

衛福部及健保署極力想改變倒金字塔的醫療困境，就應該拿出大破大立的氣魄，也呼籲各層級醫院應全力配合，不要再為己利而混淆視聽，扯全體大眾後腿，不要再讓血汗醫院、醫護的狀況層出不窮。

（作者為台灣社區醫院協會理事長）