自由廣場》從婦聯會看司法改革

◎ 劉一德

鴿派婦聯會與內政部、黨產會簽行政契約備忘錄，該會將在捐給國庫三四三億元後解散，轉型成為基金會。然日前婦聯會召開會員代表大會，在鷹派全力反撲下，行政契約遭到否決。行政院黨產會隨即召開臨時委員會議，認定婦聯會為國民黨附隨組織，三八五億元財產予以凍結禁止處分，另派員前往婦聯會查閱資料。在內政部的刻意放水或輕敵下，婦聯會的斷尾求生之路，黨國勢力還不賞臉，內政部咎由自取。

鷹派婦聯會挾民主法治之名，擺出司法訴訟的姿態與轉型正義正面對決。表面上說是不願意以認罪協商模式簽行政契約，坐實婦聯會是國民黨附隨組織之汙名，實則打算以時間換取空間，透過冗長的司法訴訟程序及黨國司法結構協助脫困。

若民進黨的施政繼續毫無起色，二○二○年大選，就算無法再次政黨輪替，只要國民黨在立法院比本屆多三席，達立法委員總額三分之一（三十八席），即可依法提出「促轉條例」及「黨產條例」的釋憲案。屆時，眾多馬友友大法官做成違憲解釋，婦聯會就不是國民黨的附隨組織，其龐大資產不但都不必還給國庫，還可以大搖大擺的挪為私庫。

一年多來的司法改革，充其量只有皮毛式的給人民交代，不要說國民黨，許多人已料準司法改革註定失敗，尤其未能參採德國轉型正義的做法，對司法部門進行人事除垢工程，使得司法界仍充斥黨國餘緒。

轉型正義務求立竿見影，司法改革是個里程碑，否則將夜長夢多，阻礙橫生。

（作者為台聯黨主席）