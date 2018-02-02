社論》轉型正義情何以堪？

婦聯會鷹派合縱連橫，國民黨、官夫人、特定家族為了龐大利益，採取與轉型正義對決的姿態，反批轉型正義不公不義，黨國陋習死不悔改，真是可嘆。圖為台灣國成員前往婦聯會抗議，呼籲黨產會不可放水，內政部別想私了。（記者簡榮豐攝）

婦聯會主委雷倩上月底與內政部、黨產會簽行政契約備忘錄，該會將在捐給國庫三四三億元後解散，轉型成為基金會。然而，一月三十一日，婦聯會召開會員代表大會，在鷹派全力反撲下，二十八票贊成，三十一票反對，一廢票，行政契約遭到否決。而行政院黨產會昨天召開記者會公布，黨產會臨時委員會會議通過，認定婦聯會為國民黨的附隨組織，三八五億元財產予以凍結禁止處分。另，黨產會也已派員前往婦聯會查閱資料。轉型正義的和解之路，在黨國勢力各有盤算下，似乎已經難有回頭路了。

婦聯會的鷹派合縱連橫，國民黨、官夫人、特定家族為了龐大利益，採取與轉型正義對決的姿態，反批轉型正義不公不義，黨國陋習死不悔改，真是可嘆。尤其是，會員代表大會之前，辜嚴倬雲派人前往主委辦公室搬走「私人物品」。「私人物品」搬走之後，辜嚴倬雲便發表聲明辭去婦聯會職務。此事不禁令人聯想，當年蔣宋美齡赴美定居，也從士林官邸、婦聯會搬走大批資料。

去年底三讀通過「促進轉型正義條例」，國民黨便揚言：清算式的條例，大開民主倒車。如此顛倒是非，似乎預卜了婦聯會鷹派上演的戲碼。轉型正義還沒清算，有人卻開始清算轉型正義了。內政部，黨產會，實有必要再思考，轉型正義的和解模式，對黨國附隨仁慈，轉型正義情何以堪？抗拒轉型正義的附隨，在黨國時代占了有利資源、有利位置，現在又獲得民主法治的護身符，就像婦聯會鷹派所表現出來的鬥志，那些人會對轉型正義束手就擒嗎？國庫通黨庫與附隨組織的龐大資產，那些人會心甘情願還財於民嗎？

上月底，「德國聯邦專責處理東德社會統一黨獨裁政權基金會」董事長耶朋曼來台訪問，分享東德轉型正義的經驗。他指出，東德共產黨更名為「民主社會主義黨」，選舉後淪為在野黨，民主政府立法並成立委員會，清查黨國體制下累積的龐大資產，調查直到二○○六年才結束；由於「民主社會主義黨」沒有將不當黨產全數交還，委員會透過法律、訴訟追討，並與奧地利、匈牙利、瑞士等國家合作，共同調查藏在各國的黨產。耶朋曼強調，過程遵循法治原則，不是出於報復。可見，沒有持續不懈的行動智略，不足以完成正義轉型。在台灣這個不正常國家，轉型正義更應力求立竿見影，以免政黨輪替一切歸零，婦聯會鷹派拉長戰線，所圖或許在此。

將來，依據「促轉條例」設置的行政院「促轉委員會」，必須以婦聯會和解模式失敗為借鑑，積極推動「開放政治檔案」、「清除威權象徵及保存不義遺址」、「平復司法不法、還原歷史真相並促進社會和解」、「處理不當黨產」等四大任務。相關的司法訴訟，更應嚴陣以待，畢竟同時進行的司法改革，至今尚未有具體成效。而和解的善意，造成「不能確定」到「一致認定」婦聯會為附隨組織之反覆，反而授人話柄。

婦聯會鷹派除了否決行政契約外，撤換鴿派的逼宮戲碼也在上演中。那些鷹派至今悍稱：婦聯會沒有不當黨產，不是國民黨附隨組織。言下之意，彷彿台灣人民的記憶一片空白，可以任由他們隨興填充自己的歷史。行政契約的和解途徑，轉型正義伸出橄欖枝，事實上也在社會上引起一些質疑，卻被婦聯會鷹派嗤之為割地賠款又為奴。抗拒轉型正義的人，以自主轉型之名行黨國反撲之實，簡直把普遍覺醒的公民看作三歲小孩。鴿派口中那些「寧願砸爛婦聯會」的人，現在以「正義團結」號召的所作所為，該不會是完成國庫通黨庫、黨庫通私庫的最後一哩路吧？