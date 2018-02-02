自由廣場》馬路上的國民素質

◎ 張世賢

清華大學天才博士生林仲桓遭車撞死後，遺作刊登在國際著名期刊。一九七三年，同樣在清華大學也發生了一次令全體師生痛徹心扉的車禍。一位非常優秀的應用電子學權威教授唐明道老師，他的研發成果受到國際原子能總署的肯定，可惜四十六歲英年就在校園中遭車撞死，造成清華和國家莫大的損失。當時電子學正蓬勃發展，極受學界敬重的唐老師若能多活幾十年，將會為台灣培育大批急需的半導體人才，迅速提升台灣的國際競爭力。

前年七月，一位應邀來台演說的美國加州大學神經科學權威教授布里吉曼，也不幸在台北市仁愛路上遭公車撞死，令人非常遺憾。在交通管理未上軌道的國家，車輛越多，造成車禍的機率越大，不管本國人外國人都會頻繁受害。交通部最近一次的道安會報，就顯示過去四年中，每年因交通事故死傷的人數，都超過基隆市卅七．二萬的人口，最高曾達四十一．五萬人，實在令人怵目驚心！面臨少子化危機的台灣，怎能承受如此巨大的人力耗損？而在這麼多受害者之中，一定有不少各領域非常重要的傑出人才。車禍對國家造成的損傷，實在難以估計。

一國車禍之多寡，絕對與其國民素質有關。四十五年前的台灣，開車族大半沒把路上的斑馬線看在眼裡，當年帶著這種印象的筆者首度走訪倫敦，在郊區下公車要橫越有斑馬線卻沒有紅綠燈的馬路，左右兩邊的車輛都自動停下，當時像鄉巴佬的我遲疑了好一陣子不敢通過，直到司機揮手才猛然醒悟，自己來到了國民素質很高的文明國家！

這樣高水準的國民，日常開車肇禍的機率必定很低。期待我們的政府從立法和教育雙管齊下，提升國民素質，逐年降低車禍對國家造成的損害。

（作者為退休研究員，清華校友）