自由廣場》中國有甚麼價值？

◎ 陳茂雄

中國國民黨前政策會執行長蔡正元說，中國猛在推廣中國傳統文化，提倡忠孝仁愛，宣揚禮義廉恥，把二十四孝、岳飛等的故事，寫成「中國價值」。希望那些高唱「台灣價值」的人，也能寫一些出來瞧瞧，比如太陽花閃避兵役，佔領議場等可歌可泣的故事。

事實上蔡正元所酸的恰好將「台灣價值」點出來，「台灣價值」當然多元性，但中國所沒有的就是「民主、自由、平等」，試想，太陽花學運若發生在中國，早就用坦克、機槍掃平，而台灣與先進民主國家一樣，容許抗爭存在。蔡正元一直歌頌中國，唱衰台灣，卻不願意回歸祖國，就是因為有「台灣價值」存在。

中國國民黨與中國共產黨本來就是兄弟黨，只是被中國國民黨佔領的台灣出現變化，而中國完全沒有變，與蔣介石年代完全一樣。年輕世代若不知道蔣介石年代的「思想犯」，想想今日的李明哲就可以體會，連腦袋想卻沒有行動都會被抓去坐牢。台灣已走向文明社會，中國卻不可能改變。

中國所以能維持獨裁統治，其原因有三：第一，刺激異常的民族意識，使人民仇外，忘了真正迫害人民的是獨裁政權。第二，封鎖新聞，隔絕人民了解世界。第三，以武力驅散群眾的聚結，防止類似「茉莉花革命」的發生。

來台灣的蔣政權與中國共產黨的手段完全一樣，只是最重要的刺激民族意識方面完全失敗，因為蔣政權實施殖民統治，台灣人與中國人不平等，台灣人很清楚自己不是中國人，不可能產生中國的民族意識，造成反中國國民黨的黨外人士變成民眾心目中的英雄，促使他們想辦法回國坐牢，反而是中國國民黨政權不讓他們回國，它對獨裁政權產生很大的壓力。最後又因為發生江南案件，造成蔣家接班失敗，台灣才進入民主社會。

相對的，由於中國人產生異常的民族意識，反共產黨人士不能變成民眾心目中的英雄，造成他們紛紛往國外逃，願意回國坐牢的人很少，對中國共產黨沒有壓力。顯然的，中國的獨裁統治沒有機會改變，這是中國人遠不如台灣人的地方。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）