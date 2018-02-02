自由廣場》職棒三支箭呢？

◎ 李嘉賢

蔡總統日前接見了去年中華職棒的冠軍隊伍，並期勉這樣的接見模式能成為一種固定的獎勵形式。

總統接見職業球隊的冠軍隊伍在美國已行之有年，倘若模仿這樣的作法真能激勵球員在球場上有好表現原也無可厚非，但蔡總統此舉卻也不禁讓人想問：「總統，您對國球真的無愧嗎？」

遠的不說，光是二○一六年八月時，蔡總統自己提出的「職棒三支箭」政策：讓職棒增加到六隊、健全職棒二軍制度以及強化球場場地設施，讓更多優秀球員有更好的發展空間，就連一項也沒有兌現。

中華職棒至今仍是令人失望的四支球隊單調的對戰組合，而二軍的存在也只是徒具形式，許多年輕球員好不容易加盟了球隊，卻連出賽也闕如就已打包回家吃自己，如此怎麼可能吸引到有實力的好手呢？至於政府最應該優先處理的「強化球場場地設施」就更可笑了，報導就曾指出去年兄弟象及統一獅兩隊到嘉義球場比賽時，球隊還要自己想方設法去租用電扇及桌椅來擺放在球員休息室，如果連充實電扇、桌椅這麼簡單的事情在「箭」已射出一年半載後都還搞不定，真的就更別說要強化球場設施了。

雖然職業球團應當要自負盈虧，但如果蔡總統連自己曾提出的「職棒三支箭」政策都跳票了，怎麼還好意思去接見冠軍隊伍的球員呢？

（作者為國小教師）