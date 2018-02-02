自由廣場》讓蔣總統跟著彭總裁一起退休吧

◎ 高志鵬

新台幣從直式到橫式已歷經多次改版，第一款橫式紙鈔一九六一年才發行，現行版本是二○○○年發行的第九次改版，至今已使用十八年，堪稱史上用過最久的版本，圖案設計全權由彭總裁拍板定案，難怪彭總裁不贊成改版，畢竟這可是他的得意之作。

這可以解釋過去一年來央行的反應，央行說換鈔需「六年五百億」，其實是高估及誤導的算法。五百億包含鈔票一一二億及硬幣三七一億，且紙鈔平均兩年因耗損需回收替換，每年央行編列約四十億元汰舊換新，一一二億用六年逐年汰換，一年只要十八億，既有預算更換新鈔綽綽有餘，絕不勞民傷財。

去年網友在國發會公共政策參與平台提案，將十元便當阿嬤莊朱玉女女士換上十元硬幣，卻換來央行敷衍了事的罐頭回應，以「缺乏社會共識」、「程序繁雜影響深遠」、「使用良好，耐用度可達三十年」三大理由否決了提案。但目前流通的「孫文版十元硬幣」，其實就是六年前偷偷改版，逐步替換蔣介石硬幣，當年的改版同樣缺乏社會共識，若程序繁雜、耐用度良好，六年前何須改版？不僅證明央行總是黑箱改版，連否決的理由也自我矛盾。

有人說電子支付的時代不需紙鈔，但新加坡、英國和瑞典電子支付使用比率皆超過五十％，卻都在二○一五年發行新鈔，去年三月彭總裁接受我的質詢，他也同意兩者可以並行，不相衝突。

鈔票的價值不只是購買力，也展現國家美學與歷史，更是民族意識的體現，現在的新台幣是否能代表台灣價值，見仁見智，但過去由央行主導的程序顯然黑箱，這次我舉辦新台幣設計競賽，無非希望透過討論凝聚台灣價值。下個會期的總質詢，我也將持續追蹤賴清德院長答應設立的「國幣諮詢委員會」，替這次得獎的作品爭取納入未來改版的參考。

彭總裁即將在二月廿五日卸任，「設計新台幣．設計新台灣」的網路投票也將於同一時間截止，網友正熱烈地透過臉書帳號登入投票，短短數日即突破萬人，希望楊總裁能抱持開放的態度支持新台幣設計競賽，和全體國民一起選出最美的「新。新台幣」，讓蔣介石跟著彭總裁一起退休吧！

（作者為立法委員）