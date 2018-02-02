自由廣場》毫無疑義的不良示範

◎ 蕭嘉弘

一如外界預料，台大校長遴選委員會不會自己「打臉」自己，稱管中閔當選校長，四個字「毫無疑義」帶過，只是這次開會開了六小時。但聯合論文發表的部分，無暨大陳教授說明，爭議最大未主動填寫告知擔任獨董，是管怕暴露和蔡委員連結、「心裡有鬼」的故意不誠實，以及遴選委員「蔡董投管董」的部分，標準說明清楚了嗎？

去年七月，台大社會系助理教授李明璁因為升等送審的三篇論文其中一篇，過程未清楚「主動」告知是博論的延續，雙方溝通協調數月，升等案胎死腹中，社科院「不續聘」報告認為，否則將有「不良示範」作用，對研究標準是「誠信之淪喪」。一個台大，兩個世界，用高標準要求一個助理教授，卻對將帶領校務發展，可望引領學術風範的校長要職，含糊過關。

大學自主現在已成藉口，但遴選委員會的校方代表成少數，遴委會的最終意見，可凌駕校務會議的共識之上，代表整個台大，這算何校園自治？爭議焦點人物管中閔，現在還是「爺們心態」，爭議至今近月，不見主動說明報告和解釋的誠意，只用臉書回應短短幾句，比寫下「萬言書」，積極爭取教職，掛念學生的李教授還不如，將來會不會上任，遇到校園爭議事件，同樣想「臉書治校」，令人不得不憂心。

教育部該以公正的良心，審視「疑義」，監察院也啟動調查了，冀望釐清後，管能清白上任，若不行，一切停損重新遴選，管爺也可在辭去獨董、主動告知兼職經歷後，重新再來，這種種身影，將遠比「爭議人物」上任的身影來得好。

（作者為台大國發所碩士生）