自由廣場》肉包漢堡之外

◎ 張昭仁

蔡總統最近參訪肉包店，請吃摩斯漢堡，目的在於鼓勵肯定廠商提高員工薪資，這種做法當然是期待其他公司也提高員工薪資。

期待資方提高員工薪資，可以從產業政策與方向著手，基本是提高廠商的獲利率，廠商獲利提高才有能力支付更多員工薪資。如何提高廠商獲利呢？

一，投資與世界市場接軌的旗艦計畫，台灣的產業與廠商往往一開始就自我設限，放棄世界市場的旗艦產業，自我定位為零組件代工，代工能有多少利潤？利潤不高，如何提高員工所得，政府必須要扮演火車頭的角色，帶動未來二十年世界市場中的旗艦計畫，讓產業上中下游投入，與世界市場接軌，如此才能跳脫代工製造的宿命，創造產業高獲利，從而提高員工所得。世界新的經濟產業環境與從前不同，智慧與靈巧往往能創造巨大的利潤，要與世界接軌，產業知識、智慧與英文能力都是基本的，政府在這些面向是可以有所作為的。

二，台灣的產業界要有合作互助的文化，韓國產業向外發展，大帶小，中型產業互相呼應合作，台灣的製造業則不是互相合作，而是互相削價競爭，不論在國內或國外，原來一家廠商還有不錯的利潤，第二、三家進入，開始削價競爭，原來還有廿五％利潤，幾輪報價下來，只剩零頭不到的利潤，只能眼巴巴的看著外國廠商的高利潤，還能拿什麼來給員工加薪？台灣廠商的製造品質不錯，為何不聯合起來，挺起腰桿，為公司、為員工創造利潤？毛三道四的經營者還有什麼光彩？居然還有人要拱選總統！

三，遠離中國市場，中國市場的低利潤與做生意的獨特性不是外人能夠獲高利潤的，想要提高員工薪資，高收益的產品與市場是最基本的，這兩者都不是中國市場的特性。中國市場對外國廠商往往是「吃飽換餓」白忙一場，不是利潤過低，賺不到合理收益，就是賺到錢出不來，看得到、拿不到，白忙一場。早早看開，重新開始，還有機會。

（作者為加州會計師）