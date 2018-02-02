自由廣場》從著作權法看論文

◎ 吳景欽

台大新任校長遴選，最高票當選人管中閔，傳出有著作是否抄襲之爭議，台大發出新聞稿稱，系爭論文僅是於研討會以手稿（working paper）形式公開，並非正式出版與發行，致非屬學術倫理委員會所要處理的對象，故決議不立案調查。如此的聲明，讓人感到一頭霧水，也不符現行的法規範。

對學術研討會的論文，某些會有相當嚴謹的審查機制，並於會後正式出版，類此著作之發表，自為學術倫理規範的對象無疑。但也有基於時事議題或為配合社會脈動所舉辦的研討會，因籌備時間較短，故往往不會有事前審查機制，日後未必出版，作者也會聲明暫勿引用，於此種情況，是否為學術倫理規範之對象，就必產生疑問。

而依「國立臺灣大學違反送審教師資格規定及學術倫理案件處理要點」第三點第三款，只要援用他人研究成果，未註明出處或註明出處不當，就涉及學術倫理，致該成為調查事件。惟此要點，卻未對哪些情況下的著作，才能稱為研究成果，有清楚之界定，勢必得回到其上位的授權規範，即教育部所頒「專科以上學校學術倫理案件處理原則」為找尋。惟於此處理原則，對於學術研究成果，亦未列舉或例示，致得回歸著作權法的規範。

至於根據著作權法第三條第一項的定義，只要著作對外公開發表，不管其型態是口述、播送、傳輸、展示、出版等等，都必須受到著作權法的規範，而所謂公開，指的是多數人或不特定人，得以共見共聞之狀態。故於研討會展現自我的論述，不管研究成果是否已完成，也不管有無接受審查，更不管事後是否出版，皆屬於著作權法所稱的公開發表之著作，若有引用或重製他人著述，而未註明出處者，就得面臨民事，甚至是刑事的究責。

所以，台大以研討會論文既不正式、也無出版之理由，致不進行有無涉及學術倫理之調查，實與著作權法的相關規範，存有著嚴重落差。這無論是故意曲解，抑或是不知，恐皆落人口實。更重要的是，若管中閔的論著與碩士論文間，真的無涉學術倫理之問題，台大的不作為，既讓校長遴選蒙上一層陰影，亦欠當事人一個公道。

（作者為真理大學法律系所副教授）