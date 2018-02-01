社論》自由貿易的真正敵人

美國總統川普昨日發表上任後首次國情咨文，強調這是實現美國夢的最佳時機。在經濟議題方面，川普誓言要保護美國智財權，但未點名屢遭其批判有不當貿易作為的中國；他還強調，「經濟投降」時代已結束，從現在開始，美國將尋求公平互惠的貿易協定。同時，川普也大力宣揚他的政績，包括股市屢創新高，市值增加八兆美元，為美國創造二四○萬個就業機會，失業率創下四十五年來最低，有三○○萬名工人已獲得減稅紅利，減稅讓每個家庭增加四千美元收入。

外界原本預期，川普應會嚴厲譴責中國在貿易上佔盡美國的便宜，並提出報復制裁措施；然而，川普的國情咨文仍不脫選舉以來的論調，總在關鍵時刻與場合「忘了」中國的存在，因此公平與互惠貿易之主張略嫌空洞，缺乏具體的指涉對象與反制措施，外界反應並不熱烈，能否如其所願達到團結美國人的期待，並不樂觀。事實上，川普的勝選代表基層經濟魯蛇對建制的反撲，也是反移民、白種人至上的民粹風潮所致；尤有甚者，中國以補貼、仿冒、竊取智慧財產、低價傾銷，擁有龐大市場與貿易順差，卻對外企設置貿易障礙等做法，川普提出強烈批判，更是擄獲美國人心。孰料，川普上台之後，對平衡美中貿易的傾斜幾無建樹，往往在嚴厲恫嚇之後，卻缺乏強力的實際作為，還時不時展露與中國領導人習近平惺惺相惜之情，令人質疑其對中經貿政策的強烈抨擊，是否為選舉語言？

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其實，川普的各項作為，包括禁止穆斯林入境、退出ＴＰＰ、重談ＮＡＦＴＡ、美墨邊境築牆等，都充滿爭議；甚至最得意的減稅，亦有圖利富人、美債暴增、政府收支惡化的質疑，因此遭到強烈的反對與阻擾。反而是對中國不公平經貿舉措的批判，不但在國內得到民心的支持，在國際社會同樣引起強烈迴響。不僅美國，歐盟與日本均強化對中資併購的審查，強烈質疑中國以國家資金支持企業對外併購，不止具有提升本國產業競爭力的意圖，更可強化國防武力，威脅全球和平與秩序。中國以經濟力量做為籌碼，企圖改寫全球經濟版圖，也引起諸多國家的疑慮，連即將退出歐盟、亟需加強與中國經貿關係的英國，都不願為一帶一路背書；首相梅伊在訪中前甚至直言，中國若要與西方國家擴大經貿機會，必須在智財權等領域方面按照全球規則辦事。

這些先進經濟體在對中經貿政策上，是美國強有力的自然盟友，若是彼此能在政策與行動上協同一致，必可對中國產生強大的制衡力量，使其無法繼續玩弄假自由貿易之名，卻行保護主義之實的伎倆。其實，中國經濟發展所顯露的邪惡面，尚不止在經貿的不公平競爭，其領導階層顯然有意利用經濟力建構一個硬的威權體制，打造一個完全控制的社會。這個政權最近擴大對民眾資訊與大數據的控制，以人臉辨識、遍及各街頭的監視器、網路的防火牆與警察，甚至對通俗、影視文化也要干預，例如禁止嘻哈表演等，形同將人民置於牢籠之中，與新科技發展下日益多元、自由的文明潮流背道而馳。如此的發展軌跡不變，中國將成為自由市場與民主體制的最大威脅。

當前，川普政府以處理北韓核武為優先事項，需要中國的助力，或許因此對中國不公平貿易行徑百般隱忍；然而，深入探討本質，中國與北韓都是一黨專政國家，不容任何民主自由的普世價值，其之差異只是北韓比較貧窮，因此以核彈做為威脅工具，中國則經濟開放有成，故而以銀彈企圖主宰全球經貿體系，使用的武器有別，但對世界的威脅卻無二致，而後者甚至更為嚴重。川普欲達成公平、互惠貿易，其與歐盟、日本的貿易摩擦只是反映彼此產業競爭力的差別，並非自由貿易與保護主義之爭，而中國才是自由貿易之敵。因此，川普應認清敵我情勢，縮小打擊面，擴大爭取面，才能遏止中國發動的隱形經濟戰，保護自由民主體制的屹立不搖，維繫全球的和平與繁榮。