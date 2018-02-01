自由廣場》第二條高鐵起點：屏東

◎ 林靜宜

高鐵南延至屏東引發爭議，反對者從財務效益，批評花五百億元省半小時，運量有限，容易生，不易養；支持者從社會經濟發展，認為軌道建設本難藉由本業回本，因軌道而生的產業及觀光發展，進而帶動土地增值、稅收增加、創造就業機會、人口回流等效益應納入整體規劃考量。

臺灣現在享受臺鐵、高鐵串起的西部一日生活圈，不是一蹴即成，係過去清治、日治及民國時期，政府站在國家整體發展角度投入許多經費及時間而成就。高鐵剛通車時係從板橋站發車，如政府未先後投資逾一八○○億元，歷經廿八年陸續完成臺北車站地下化、板橋經松山至南港鐵路地下化，高鐵始發站將不會是南港站而是板橋站。但也因高鐵規劃之初，當時政府不願投資高雄鐵路地下化及其他考量，而造成今日高鐵只到高雄左營，連高雄市核心地區都進不了，更遑論進入屏東地區。

臺鐵環島計畫奠基於日治時期，民國後臺灣交通建設計畫（中山高速公路、高鐵）多偏重於西部、都會區，導致東西部、都會與非都會地區發展失衡，一九六五年有八成人口住在非都會區，二○一六年人口成長近兩倍，但非都會區人口僅三成。

參考鄰近的日本，日本首條新幹線（東京至大阪）於繁榮的東日本（靠太平洋面）通車，爾後日本政府持續往北、往南，甚至裡日本（靠日本海）投資興建新幹線，並由不同公司營運，平衡區域發展。日本北海道新幹線（青森至札幌）一九七二年即決定興建，目前已興建至新函館北斗（函館人口數與屏東縣相近），日本南方新幹線已到九州鹿兒島中央，另外還有往裡日本的秋田新幹線（一二七公里）、山形新幹線（一四九公里）。

臺灣要維持經濟發展，人口應持續溫和成長，假設五十年後人口數增加兩百萬人，按人口密度且集中於西部狀況，若無便捷軌道通往東部，那原本已擁擠的西部將更擁擠。我們對未來發展及想像不應該以擁有一條高鐵、一家高鐵公司就滿足，屏東不是高鐵南延終點，而可以是第二條高鐵起點。

（作者為屏東農家媳婦，曾任職公共工程委員會）