自由廣場》經濟體質調整 痛苦但快樂

◎ 黃天麟

東亞政、軍局勢之發展，如北韓之核武化，文在寅與習近平之間的勾搭（2017.12），菲律賓杜特蒂之暴走（2016.10）等，都一層一層地把台灣推上「美國在國際上最重要盟友」的舞台。

最近經濟面之發展，同樣越來越利於台灣。或許國人還沒注意到，但已有兩項攸關台灣經濟體質的調整正在進行，值得國人慶幸迎接。

其一是觀光事業之正常化與升級。山明水秀是llhaFormosa（美麗之島）台灣之特色，但這一寶貴的觀光資源，卻在二○○八至二○一六的中國陸客之人海下幾已失去原有風貌。先前，筆者與家人到日月潭，看到的不是明亮透澈的湖水，整潭有如海港內的港水一樣齷齪不清，令人大失所望。湖水失去透明之美，當應是人禍，需要一段自然還原的時間。

台灣觀光資源之廢損不只日月潭一處，太魯閣、鵝鑾鼻都同受其害。二○一六年蔡政府因不接受「一中原則」，中國以限制中客來台作為報復，專做中客的業者叫苦連天。但塞翁失馬焉知非福。結果對台經濟全無打擊，我國GDP在中客銳減後反而逐季成長，觀光勝地亦藉此逐步復原，雖然仍需一段時間，我國觀光事業已在脫離「以統戰為前提的中客市場」，邁向正常化是個事實。

第二個是台灣經濟體質之改善，雖不顯明，台灣經濟這一年半多時間已從「中國為腹地」的錯誤政策，向正常化、主體化作了一些調整。「兩千年開始的積極開放，馬政府的ECFA經濟統合政策，幾乎掏空了台灣經濟，造成22K悶經濟的困境」，這已是全民共識。蔡政府上台後立即推出「南向政策」，希望以中國為唯一腹地的單一市場政策做一些調整，雖然成敗尚待檢驗，但方向正確。近一年半來我國GDP成長率逐季提升，股市站上萬點或亦與此有關。

日前美國總統啟動二○一條款，對太陽能電池模組及洗衣機課重稅，開了貿易戰的頭一槍。川普對追求「公平」貿易之堅持頗堅。去年（二○一七年）中國對美國貿易順差飆升至二七五八億美元，對中美貿易戰絕對是火上加油。由於中國對美順差有一大部分是台商在中國製造後之出口，中美貿易戰對台商而言是一大考驗，且是痛苦的，但應只是一時。對台灣言，出口及整體經濟可能受到某種程度的打擊，但政府正可藉此機會，好好利用美國之外在壓力，將「台灣接單中國生產，掏空台灣的經濟體質」逐步調整至正常之水準，即台灣國內投資不足、消費低迷，低薪、低成長等經濟沉痾均可藉此一併獲得解決。

除了政軍的利台，我們現在似乎又看到了經濟的曙光。

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）