社論》繼續「認養」第二個本土政黨？

婦聯會是否與內政部、黨產會簽署行政契約，反對簽署的鷹派強力運作，挑戰協商派，前途未卜。黨產會重申，若行政契約破局，不排除以加開臨時會議的方式，認定其為國民黨附隨組織。據知情人士透露，國民黨高層操盤收婦聯會會員的委託書，準備與小英政府焦土對抗。國民黨及其附隨組織，面對改革民意能擋就擋、以撐待變，一副再度政黨輪替一切就迎刃而解的心態，對當前的民心向背幾乎無感。

日昨，吳敦義又談及，在兩岸政府已讀不回的情況下，國民黨要打開一條兩岸破冰的路徑，也就是要透過國共兩黨的兩岸論壇，將台商權益列為主要議題，並希望中客、中生來台能維持一定的質與量。他還說，有人說一九九二年沒有九二共識，但歷史上的玄武門之變、貞觀之治，雖然現在的人都沒在現場，畢竟仍是史實。主流民意頭也不回地往「國與國」的定位前進，該黨還以「黨對黨」的思維扯台灣的後腿，把「國共一中共識」當作翻盤的法寶，可嘆。

所謂的九二共識，當事人蘇起早已承認是他的文創產品，當年參加兩岸會談的主角包括辜振甫，也都否認達成國共所謂的九二共識，事實俱在，還扯甚麼之變之治？在現場者講的話不相信，卻盲從不在現場者的杜撰，難道國共的歷史就是這樣隔空抓藥的？追求正常國家的台灣人民，恐怕不會期待時間倒流到黨國時代吧！何況，台灣的地緣政治環境加速改變，「自由印太」正在位移台灣的戰略角色，此時還在擁抱同屬一中的中國夢，將來的選票會更多還是更少，不言而喻。

上週日，美國國際評估暨戰略中心「未來亞洲計畫」主任譚慎格在本報專論指出：美國過去七十年來，視台灣的國際法律地位為「未定」；而且，正如川普的中國政策顧問及美國國會智庫「國會研究服務處」所指出，台灣的國際地位「未定」，是美國官員迂迴稱之「我們的『一個中國』政策」中未予張揚的一部分。由此反觀美國國防部亞太助理部長薛瑞福之前在聽證指出的：美台軍艦互訪，完全符合美國的一中政策；更足以看出，從連戰、馬英九至吳敦義，國民黨走上鎖進中國的不歸路，自外於台灣的維持現狀與國家利益。

經過兩次政黨輪替，仍以內戰格局看待兩岸關係，而且奢望借助中國霸凌台灣的蠻力，這樣的自我定位，宛如以香港的北京代理政權為典範，以打壓台灣人民意志謀取該黨高層的政商利益。但其結果，太陽花運動已經有了答案：台灣人民意志不會屈服。一如美國國防部副助理部長柯伯吉日前所言：美國信守基於美中三公報和台灣關係法的政策，會維持美國傳統的軍售政策，反對任何對台灣人民的脅迫或脅迫意圖，維持美國有助於避免那種狀況的能力。台灣地位未定，反對脅迫台灣人民，這也是美國給國共劃的底線。

台灣獨立自主，廣結民主盟友，乃是我們的生存所繫，不論叫台灣或中華民國，這是兩蔣都心知肚明的。如今，國民黨只學兩蔣抗拒主權在民，卻走向親中疏美的歧途，馬英九執政灰頭土臉的慘痛教訓，吳敦義在連馬失足處再跌一次，泡沫化危機更無救藥。吳敦義來自民間基層，按理說，有條件擺脫連馬魔咒，但他卻像許多老台籍政客，對台灣的核心價值缺乏體認，不假思索地承襲外來政權的意識形態，以致百年老店在民意市場難有起色。

民進黨成立至今三十年，兩度執政，先前國民黨改革與反改革的內耗，形同「認養」第一個本土政黨坐大。兩黨的消長關鍵在於，前者貼近台灣主流民意，後者至今黨意高於民意。當前的台灣，民主進展的活力更大，背離民意將遭民意拋棄得更遠，國、民兩黨的鐘擺效應，是否仍為有效模式，不無疑問。國民黨愈走愈統，無異繼續「認養」第二個本土政黨坐大。蔣經國革新保台，李登輝本土化，都呼應了社會普遍欲求。連馬的傾中總路線，終令國民黨潰不成軍。歷史近在眼前，國民黨的活教材，正在檢驗吳敦義。