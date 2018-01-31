自由廣場》老人共生社區

◎ 王瑞宏

隨著全球高齡化的現象日益彰顯、在地老化觀念的興起、老人服務型態的變革與創新，以及代間學習的實踐與提倡等趨勢，未來老人照顧，並不是只有大型托老服務機構模式，透過社區提供的公共空間，使獨居老人踏出家門和鄰居互動交流，閒話家常、聯絡感情，同時利用舉辦「大家來抬槓」及「工作坊」等方式，經由議題討論喚醒高齡者對於生活的關心之「老人共生」模式，將隨之興起。具體作法如下：

一、尋求合作社區或大樓，商請提供共同空間，讓左鄰右舍互助共老，嘗試建立老人共生生活型態。

二、探討老人共生社區需求，依據高齡者需求規劃設計學習活動，讓社區長輩隨時聚會聊天、烹飪共食，定期實施不同議題的開槓與諮詢，和有益健康的體適能活動，協助社區中僅老夫婦同住、子女無暇陪伴或孤苦無依的獨居老人，有相互關懷及彼此互助的機會。

三、進行代間活動設計，邀請鄰近幼兒園小朋友進入老人共生社區，與高齡者一起遊戲或表演，期盼社區的老人隨著孩子們的到來注入新的活力；而孩子們在社區裡了解生命正常衰老過程，學習如何與長者相處，進而增進和諧的代間關係。

藉由老人共生社區的建置以及代間活動的提倡，使獨居高齡者找到陪伴的溫暖，獲得撫慰展開笑顏，讓其靜寂的生活動了起來，如此將可增加老人社會互動的機會，重建長者價值。此外老人更能從孩子的身上感受到充沛的生命力，孩子可從長輩身上學習到成熟的關懷、體貼和價值觀，消彌隔代鴻溝，促進不同世代間的了解和尊重。

這樣的老人共生社區，扎扎實實地解決了獨居高齡者的社會問題，誠摯期盼我國能儘速接受此種迎合國際照顧趨勢的新思維，讓社區扮演支援老人生活的角色，使在地的獨居銀髮族，可以不用前往大型照護機構，而能有機會選擇在自己的社區「在地老化」。

（作者為國立中正大學成人及繼續教育學系博士，輔英科大退休助理教授）