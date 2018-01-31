自由廣場》外勞假日打工之農委會愛說笑

◎ 官文傑

報載「外勞週休打工 下半年擬開放」，將開放製造業外勞假日合法打工，日薪二千元；隨後農委會澄清是將「請勞動部審慎評估」、「目前尚無相關開放期程」(https://www.coa.gov.tw/theme_data.php?theme=news&sub_theme=agri&id=7225&print=Y)。我們是外勞事務專業人員，熟知東南亞各勞工輸出國的國情與習俗，對農委會規劃這種不切實際的政策深感不以為然

以現況來看，外勞月薪二萬二千元，日薪約七百三十元，每月所得扣除開銷後的收入，在他們母國往往得工作一年以上才有。雖然勞動部規定雇主每月可扣五千元膳宿費，但在外國駐台機構的干預下，強迫雇主只能月扣二千五百元，不足之數則全數由雇主補貼，並需明列於勞動契約。對此一不平等契約，我們曾多次向勞動部反映，但勞動部只說要跟外國駐台機構協商，至今仍無結果，顯然極度忽視台灣雇主權益！

台灣現有外勞超過六十七萬人，逃逸在外非法打工的外勞有五萬多人，達八％。主因正是高薪誘惑。例如到建築工地打工日薪二千元以上，是工廠薪資的三倍；還有當山老鼠的，一晚可賺一至二萬元；至情色場所工作者，甚至月入超過十萬元。農委會從未諮詢專家意見，以為讓合法外勞假日打工就可解決農牧業缺工問題，卻不思後續逃逸外勞暴增，將讓整個社會付出可觀的代價，甚至衍生外交風波。

其實，合法外勞假日在外非法打工已存在多時，日薪在一千五百至二千五百元之間，目前以農務和建築營造工為主。像這個月二十一日，我們公司突然接到移民署來電，謂逮捕兩名我們引進的外勞在建築工地非法打工。我們臨時抽調人員前去移民署，陪同外勞接受筆錄再接回外勞宿舍。我們一天只收外勞五十元服務費，碰到此類事故卻需花超過千元的加班費處理，這還是小事，萬一外勞打工期間發生意外，農委會要扛起責任嗎？

倒是勞動部次長施克和的見解非常正確，農委會應再確實探詢各縣市實際缺工狀況，再和勞動部會商，並尋求外勞事務專業人員意見，詳細解析後，再決定是否開放農牧業外勞？否則長此以往，只會製造更多逃逸外勞，也對缺工嚴重的農牧業者毫無助益。這些我們希望農委會林聰賢主委多加關注，廣泛徵詢意見後再做定奪。

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）