自由廣場》「亞洲．矽谷」計畫人事異動有感

◎ 葉俊雄

政府人事的穩定，是國務積極推進和保持續航力的關鍵要素之一。一個組織的高階主管（如公司的C-suites）若常異動，其方向和目標可能隨之變更不定，這會造成下屬不知所措或原地打轉的困境。此外，業務的執行及督導也難以正常運作，這也可能導致有些中階主管趁機為一己之私蓄意操控業務的運行而偏離正軌。

綜觀政府近期之人事變動，高階主管的異動不小，此非佳訊。以「亞洲．矽谷」計畫為例，短期間內，龔執行長、翁投資長和蔡人資長皆已相繼轉換職位，據傳，副執行長也將離去。人事的不穩定是否意指計畫內部的動亂及紛爭？令人憂心此等重要的國家計畫將如何於有限的期間做出助益國家長期發展的實質政績。

總統及行政院長位居國政決策之最高點，心繫台灣，盱衡全球，為國為民，運籌帷幄，精心籌劃國務。優質的規劃需要有穩定的優質人事來執行，而高階主管扮演很重要的角色，其對整體規劃的了解深度與堅定推進的決心和毅力更是計畫成敗的關鍵因素。

鑑此，吾人建議政府規劃高階主管的人事佈局時，宜顧及全局謀定而動，任用一高階主管宜決心讓他擔當此職務一段期間（如三年以上）絕不動則更換（除非有不可抗拒的因素），而且，被任用人亦須承諾及履行此（道義上的）約定且不輕易離去，此外，也不宜一人身兼多職而顧此失彼，如此才能於任用期間發揮長才，專注國政大業的思考和推動，開創新氣象，服務人民，貢獻國家。

（作者曾任國家高速網路與計算中心主任，美國台僑）