自由廣場》評柯文哲封殺記者

◎ 陳財能

因為北市觀光傳播局長簡余晏突然且決意辭職，網路媒體記者深入報導柯文哲親信蔡壁如強勢介入台北燈節籌辦內幕，引發柯大怒，下令要首長、幕僚封殺該名記者，將該記者來電設「封鎖」或「拒接」，甚至要求十一樓市長室相關人員要出示手機來表達忠誠。

針對此事，人在歐洲的柯文哲親自回應時，並沒有否認這件事實，只是辯稱「這不叫封殺，只是要求涉及消息不正常外洩的相關人士要有警覺該怎麼處理」。事實而論，這不叫封殺，什麼才是封殺？不過，柯文哲封殺媒體的心性，更值得我們深入理解。

從人格成長背景來看當下柯文哲這個人，可以清楚發現他深受蔣家時代的寡頭威權體制、中華民族思維及他在醫療專業倫理上所享有的獨裁權力所影響。因此，柯上任至今，在市政上，很自然地將台北市政府當成是台大急診室、將議員當成病人；在政治行為上，柯尊蔣崇毛學雍正地建立柯式寡頭獨斷與親信政治，導致柯市府「信任難求、人才不留」的現況；在台灣價值上，柯「反去蔣」、附和中國「兩岸一家親」侵台主張及反嗆小英總統質問等心性，無非就是台灣主體性認同的對立面。總的來說，柯為何只相信並極力保護蔡壁如、反嗆小英及封殺媒體的心性，其實是再現他的人格與價值背景。

柯文哲善用且深度依賴媒體與網路，幾乎可說當今政壇無人能出其右。事實上，柯已成功讓自己從所謂「素人」，搖身一變成為新媒體時代的網紅型克里斯瑪。自四年前，柯出現在公共政治的舞台上後，「一日一文哲」的影音圖像，就像麥柯魯漢描述媒介訊息如迷幻藥作用一樣，因「柯文哲」而迷惑、而興奮、而是非混淆著台灣政壇及民間輿論。連柯文哲本身，也自稱在當選那一刻後，彷彿已經是民間的神了！因此，柯又怎能長期容忍媒體對他、對市政的批判呢？

三年來，從諸多現實檢驗，柯確實在他孤傲與網路柯粉的護衛下，彷如神般不可一世地睥睨一切、指導人間。然而路遙知馬力，日久見人心，當所謂素人柯文哲，不僅再現威權寡頭惡習，更違反台灣生存及民主的價值時，台灣人民頭家還要繼續容忍嗎？

（作者為中興大學國際政治研究所博士生）

器小哉

◎ 謝漢強

台北市長柯文哲受訪時，並未否認他下令封殺某記者的事。持平而論，若因市府工作人員消息外洩，導致市長不必要的困擾，進而封殺特定媒體記者，確實給人「市長在報復記者」的印象。這是不是「器小哉」？

尤其相較於柯文哲參選市長時高舉的「透明」大旗，現在封殺記者的舉措，更讓人覺得「政治素人」不再，改學川普，擁柯粉自重、與媒體對幹，吃重鹹了！

個人誠摯建議柯媽媽、陳佩琪醫師，兩位最了解柯文哲的個性，也應該知道他這種個性實在不適合在台灣政界發展。回醫界，會留下一個好名聲；繼續從政的話，藍綠對手強攻猛打，恐怕之後聲名狼藉，無從光耀門楣了！

（作者任職金融服務業，新北市民）