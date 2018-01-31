自由廣場》中國操之在我下的南轅北轍

◎ 施雅軒

中國一年一度的「中央對台工作會議」二月一日即將召開，近日在新聞預告上常見一個名詞，那就是兩岸關係「操之在我」的「戰略地位」，這個概念源自於去年中國涉台智庫（三台會）在山西太原舉辦的第二十六屆海峽兩岸關係研討會，會後藍皮書的五個問題基本共識第四條「基本確定今後大陸在兩岸關係中『操之在我』、『以我為主』的戰略地位」，面對現今兩岸問題難解，這個「操之在我」讓筆者想起一個故事。

戰國策提到，魏王想要出兵攻打趙國，季梁便跟魏王講個經歷，說他路上見個人要去南方，結果車駕向著北方，季梁提醒方向錯了，對方不料以「吾馬良」、「吾用多」、「吾御者善」回應，堅持不回頭，這就是大家熟悉的「南轅北轍」。

回顧近來的兩岸關係，假如中國處理M503航線，一開始就與台灣協商，兩岸關係中國當然「操之在我」，假如中國在世界衛生大會（ＷＨＡ），幫助台灣取得觀察員的身分，兩岸互動也是「操之在我」，假如中國不要打壓台灣的外交環境，甚至幫助台灣回到聯合國，現在兩岸的處境，身為五個常任理事國之一的中國，更是「操之在我」中的「操之在我」。

但事與願違，中國四處封殺台灣的外交處境，不惜破壞穩定的地緣政治結構也在所不惜，如今歐洲議會外委會安全暨防禦小組（ＳＥＤＥ）關注M503航線，美國眾議院要求國務卿研議策略協助台灣重獲ＷＨＡ觀察員身分，每年到了聯合國大會開議，中國為了斷絕友邦聲援台灣，更耗盡多少外交資源，只圖不要讓台灣在國際露臉，這南轅北轍的下場，如何「操之在我」，我們也只好繼續看下去了！

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）